Letonya Cumhurbaşkanı: Rus enerji kaynaklarını ikame edebilecek imkanlara sahibiz

Letonya'nın Rusya'dan alınan enerji kaynaklarına bağımlılık düzeyinin abartılmaması gerektiğini söyleyen Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Rus petrolünü, elektriğini ve gazını ABD de dahil diğer ülkelerden yapılacak ithalatla ikame edebileceklerini savundu.

Sputnik'in haberine göre Levits, "Rus enerjisine olan bağımlılığımızı abartmamalıyız. Petrolün yaklaşık yüzde 10'u Rusya'dan ithal ediliyor ve artık bu ürünü diğer pazarlardan, başka ülkelerden satın alacağız. Elektriğe gelince, yüzde 7'lik bölümü Rusya'dan tedarik ediliyor ve bu da ikame edilebilir. Doğalgaza gelirsek, ithalatın çoğu Rusya'dan ancak bunu da LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ile ikame etmek mümkün. ABD, Avrupa'ya LNG ihracatını artırmayı teklif etti" dedi.