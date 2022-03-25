Soros da Ukrayna savaşına dahil oldu: Ukrayna Demokrasi Fonu kuruldu

Macar milyarder ve karşı-devrim finansörü George Soros, Ukrayna Demokrasi Fonu'nu başlattıklarını duyurdu. Soros Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ukrayna halkı, Putin'in işgaline karşı durmaya ve özgür, demokratik bir ülke hayallerini savunmaya kararlı. Açık Toplum, onları desteklemek için Ukrayna Demokrasi Fonu'nu başlattı." dedi.

The people of Ukraine are determined to stand up against Putin’s invasion and defend their dream of a free, democratic country. Open Society has launched the Ukraine Democracy Fund to support them. https://t.co/xidJ2HBBlH — George Soros (@georgesoros) March 24, 2022

Soros'un yönetimindeki, daha önce 'batı destekli' çok sayıda operasyonda da parmağı bulunan Açık Toplum'un sitesinde yapılan açıklamada 25 milyon dolarla işe başlanacağı ancak hedefin 100 milyon dolar olduğu söylendi.

Fonun üç amacının olduğu söylenen açıklamada bunlar "Ukrayna'daki sivil topluma destek, Ukrayna ile uluslarası dayanışma ve insan onurunu korumak" olarak sıralandı.

Açıklamada Açık Toplum'un 1990'dan beri Uluslararası Rönesans Vakfı aracılığıyla Ukrayna'da çalıştığı bilgisi de verildi.