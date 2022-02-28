Soros Ukrayna askerlerini 'Nazilere' benzeterek övdü!

Macar milyarder ve karşı-devrim finansörü George Soros, Rusya birliklerine karşı savaşan Ukrayna ordusunu Nazilerle bir tutarak övdü. Soros kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımında “Bana 1944'teki Budapeşte Kuşatması'nı ve 1993'teki Saraybosna Kuşatması'nı hatırlatan bir saldırıda cesur Ukraynalılar şimdi ön cephede hayatlarını riske atıyorlar.” dedi.

Brave Ukrainians are now on the frontline and risking their lives in an onslaught that reminds me of the siege of Budapest in 1944 and the siege of Sarajevo in 1993. — George Soros (@georgesoros) February 26, 2022

Söz konusu “Budapeşte Kuşatması”, Hitler yanlısı kukla rejimin çökmesini takiben 1944'te Macaristan'ı işgal eden Almanya'ya karşı SSCB tarafından düzenlenmişti. Aralık 1944 ile Şubat 1945 arasında gerçekleşen kuşatma sonucunda kenti işgal eden Nazi birlikleri ve onların işbirlikçileri teslim olmuştu.

Soros'un Nazi işgali altındaki Macaristan'daki yaşamı

Macaristan asıllı Soros, SSCB'nin Nazi işgali altındaki kenti kuşattığı esnada Budapeşte'de yaşıyordu. O sırada 14 yaşında olan Soros'un ailesi Musevi kimliklerine karşın Alman işgalcilerden korunmayı başarmıştı.

1998'de Soros verdiği bir söyleşide Nazi işgali altındaki Budapeşte'deki diğer Yahudilerin mallarına el konulmasında yer aldığını itiraf etmiş ve yaptıklarından dolayı “suçluluk duygusu hissetmediğini" söylemişti.

Almanya'nın Macaristan'ı işgali sırasında yarım milyondan fazla Macar Yahudisi toplama kamplarına gönderildi.