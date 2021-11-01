Kimdir bu George Soros?

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme bugün "Eskisi Yenisi Hepsi Sorosçu" manşetiyle çıktı.

Erdoğan'ın Soros'la fotoğraflarının gündeme gelmesinin ardından Babacan'ın yaptığı "Biz 2002’de bu tarz görüşmeleri çok yaptık" açıklamasını hatırlatan Boyun Eğme'de "Ve şimdi bizden Babacan’lı ittifakın biz emekçileri AKP Türkiyesi’nden kurtaracağına inanmamızı bekliyorlar... Çok beklerler. Eskileriyle, yenileriyle AKP’yi ve yerlisiyle, yabancısıyla sermayeyi tümüyle kovmadan bu ülkede biz emekçilere rahat yok" deniliyor.

Boyun Eğme'nin manşet yazısı şöyle:

10 büyükelçinin serbest bırakılması çağrısı yaptığı Osman Kavala tartışması, Erdoğan’ın Kavala’yı “Soros artığı” olarak nitelemesiyle beraber Soros tartışmasına dönüştü. Tartışmaya önce AKP’nin gediklilerinden Bülent Arınç katıldı. Arınç Türkiye’deki temsilcisi Can Paker olan Açık Toplum Vakfı’nın araştırmalarını zamanında “done” olarak kullandıklarını, vakıftaki gazetecilerle pek çok kez görüşüldüğünü itiraf ederek “O zaman baş tacımızdı da şimdi mi kötü oldu?” diye çıkıştı. Bahsi geçen Can Paker, Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesiydi. Kendisine bundan iyi temsilci mi bulacaktı milyarder Soros? AKP, Sabancı, Soros el ele ülkeyi bir güzel sivilleştirdiler, piyasalaştırdılar! Arınç eteğindeki taşları dökedursun, bu esnada Erdoğan’ın Soros’la yaptığı görüşmelerden bir fotoğraf ortalığa saçıldı. Derken önceki gün eskinin AKP’lisi, şimdinin muhalifi DEVA Partisi Başkanı Babacan fotoğrafın gizemini açıkladı: “Siz Erdoğan’a ne bakıyorsunuz...” dedi, “Biz 2002’de bu tarz görüşmeleri çok yaptık.”

‘Türkiye’ye yatırım yapın’ görüşmeleri

Şimdi “Ne tarz” diyeceksiniz... Durun meraklanmayın, Babacan’da bunun da cevabı var: “‘Türkiye’ye yatırım yapın’ türünden görüşmelerdi bunlar... Türkiye’nin yerli veya uluslararası sermaye ve yatırıma çok ihtiyacı vardı. Türkiye’ye sermaye getirecek kim var kim yoksa yoğun görüşmeler yapılıyordu.”

Kim bilir bu yatırımlar için hangi tavizler verildi, halkın cebinden neler çalındı, nelere “evet” dendi... İşte AKP’nin sermayeye “yatırım yapın” diye yalvararak ülkeyi ne hale getirdiği ortada. Peki Babacan’ın defterinde bundan başka bir şey mi var? Şimdi kalkmış günah çıkarıyor, sırıtarak anlatıyor anılarını. Sanki o görüşmelerde ekonominin başında olan o değilmiş gibi... Ve şimdi bizden Babacan’lı ittifakın biz emekçileri AKP Türkiyesi’nden kurtaracağına inanmamızı bekliyorlar... Çok beklerler. Eskileriyle, yenileriyle AKP’yi ve yerlisiyle, yabancısıyla sermayeyi tümüyle kovmadan bu ülkede biz emekçilere rahat yok.

Kimdir bu George Soros?

Google’a sorarsanız, Macar asıllı Amerikalı bir milyarderdir. Ama bize sorarsanız katıksız bir anti-komünist, sol ve emek düşmanıdır. Sovyetler Birliği’nin çözülüşü sırasında Doğu ve Orta Avrupa’da gerçekleşen renkli devrimlerin simgesidir. Üstelik kendisi de bundan gururla söz eder.

Sosyalizmin iktidara gelmesinden hemen sonra Macaristan’ı terk eder. 1947’de İngiltere’ye, ardından da paranın kokusunu takip ederek Amerika’ya yerleşir. Burada girdiği finans işinden elde ettiği servet şimdilik 8.3 milyar dolardır.

Peki bu servetle ne yapar dersiniz? 1984 yılında Macaristan’da Açık Toplum Vakfı isminde bir vakıf kurar. Vakıf, sol hareketlerin ve düşüncenin etkisini kırmak için raporlar, makaleler yayınlar, araştırmalar yapar, medya başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, yazarları fonlar, üniversiteler kurar öğrencilere burslar verir. Vakıf, 70’i aşkın ülkede sol hareketlerin ve sol düşüncenin önünü kesmek için liberal düşünceler üretir.