Babacan: Erdoğan benim yanımda Soros'a 'Türkiye'ye yatırım yapın' dedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala için söylediği "Soros artığı" sözlerinin ardından George Soros'la görüştüğü görsellerin ortaya çıkmasına ilişkin "Erdoğan'ın Soros'la en az iki üç defa yüz yüze görüşmüşlüğü var" dedi.

Halk TV'ye konuk olan Babacan, "Bir tanesinde ben de vardım hatırladığım kadarıyla. 'Türkiye'ye yatırım yapın' türü görüşmeler bunlar. O gün öyle, bugün böyle. Sayın Erdoğan'ın tutumunda bir tutarlılık aramayın" diye konuştu.

'O günlerde bu tür görüşmeleri çok yapıyorduk'

2002 yılında çekilen ve kendisinin de yer aldığı fotoğraf hakkında Babacan şunları söyledi.

"Hükümet kurulduktan sonra Kasım 2002'deki bir fotoğraf. Ben Ekonomi Bakanı'ydım. Rahmetli Kemal Unakıtan, Abdüllatif Şener ve Erdoğan vardı. O günlerde bu tür görüşmeleri çok yapıyorduk. Türkiye'nin yerli veya uluslararası sermaye ve yatırıma çok ihtiyacı vardı. Türkiye'ye sermaye getirecek kim var kim yoksa yoğun görüşmeler yapılıyordu. Bu görüşmeler Türkiye'de de yurt dışında da yapılıyordu."

Davos'taki görüşme içinse Babacan, "O görüşme trafiğinde böyle bir görüşme yapılmıştı. Benim olmadığım, fotoğraf karesi alınmayan görüşmeleri de oldu" dedi.