ABD Başkanı Biden Polonya'da

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO, AB ve G7 Zirvesine katılan ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 günlük Polonya ziyareti bugün başlıyor.

Biden'ı taşıyan Air Force One uçağı Polonya'nın doğusundaki Rzeszow kenti yakınlarında bulunan Jasionka hava üssüne indi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Rzeszow'a taşıyan uçak Varşova'ya geri dönerek acil iniş yapmıştı. Duda'nın başka bir uçakla Rzeszow'a geçti.

'Demokrasiyi savunmak için buradayız'

Biden Ukrayna sınırına yaklaşık 80 km uzaklıktaki Rzeszow'da Duda ile bir araya gelerek ve 82. Hava İndirme Tümeni'ndeki ABD askerlerini ziyaret etti. Askerlere hitaben bir konuşma yapan Biden, "Hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız" dedi.

Biden ile Duda'nın yarın da Varşova'ya resmi bir görüşme Yapması bekleniyor.