Macron: Fransa, Türkiye ve Yunanistan'la birlikte tahliye operasyonu gerçekleştirecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol’den tahliye için bir insani operasyon gerçekleştireceğini ve bunu önümüzdeki saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planladığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre Macron, bugünkü basın toplantısında “Düşüncelerim, büyük bir dram yaşayan Mariupol sakinleriyle. Bu nedenle dün olağanüstü insani yardım operasyonu başlatma kararını aldık. Bunu önümüzdeki saatlerde Başkan Putin’le görüşebileceğim. Bu, Mariupol’ü terk etmek isteyenleri tahliye etmek için Türkiye ve Yunanistan’la ortak girişimimiz” ifadesini kullandı.