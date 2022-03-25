ABD’nin 800 milyon dolarlık askeri yardımının ilk partisi Ukrayna'ya ulaştı

Üst düzey Pentagon yetkilisi gazetecilere demecinde, ABD'nin 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinin ilk partisinin Ukrayna'ya teslim edildiğini söyledi.



Sputnik'in haberine göre yetkili, “800 milyon dolarlık yardım paketinin ilk partisini taşıyan uçak bugün bölgeye ulaştı. Önümüzdeki üç gün içinde üç ek sefkiyatın daha yapılması bekleniyor” dedi.



Daha önce Pentagon, ABD'nin 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinin ilk partisinin Ukrayna'ya bu hafta gönderilmeye başlanacağını duyurmuştu.