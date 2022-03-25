ABD'li paralı askerden Ukrayna savaşı paylaşımı: 'Uzun bir gün oldu bebeğim'

Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmaya giden paralı askerlerden biri, ABD ordusu 'gazisi' James Vasquez oldu.

Vasquez, çatışma bölgelerinden videolar paylaşırken, yaptığı paylaşımlardan birinde "Şimdiye kadar yedi Rus tankını etkisiz hale getirdik, uzun bir çatışmadan sonra bölgenin kontrolünü ele geçirdik" dedi.

"Şu anda biraz dolaşacağız ve elimizde ne kaldığını göreceğiz" diyen Vasquez, "Uzun bir gün oldu bebeğim" ifadesini kullandı.

Vasquez Connecticut'tan 15 Mart'ta Polonya'ya gelirken, bir gün sonrasında Ukrayna güçlerine katıldı.

Vasquez, bir İngiliz askeriyle birlikte çatışmalardan arda kalan zamanlarda askeri taktikler konusunda eğitim verdiklerini de açıkladı.