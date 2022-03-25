Almanya Maliye Bakanı: Rusya ile doğalgaz sözleşmeleri korunmalı

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın Rusya ile doğalgaz sözleşmelerine bağlı kalmasından yana olduğunu belirtti.



N24 Televizyonuna konuşan Linder, “Bizi ondan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) daha fazla zayıflatacak tüm kararlardan kaçınmalıyız. Özel operatörler, ödeme yapan ve karar vermek zorunda olan enerji tedarikçileri için söylüyorum, benim tavsiyem şu: Sayın Putin'in şartlarını kabul etmemeli ve anlaşmaların imzalandığı şekle bağlı kalmalıyız” dedi.



Sputnik'in haberine göre Maliye Bakanı ayrıca, şirketlere Kremlin'in yakıt tedarikini ruble olarak ödeme taleplerini kabul etmeme çağrısı yaptı.