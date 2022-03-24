'İnsanlığın tek kurtuluşu emperyalist barbarlığın sona ermesinde'

Bugün Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya yönelik askeri harekatının birinci ayında gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi, G7 ve AB toplantılarından olası nükleer ve diğer saldırılara karşı Ukrayna’ya daha fazla destek ve Rusya’ya yeni yaptırım kararları çıkmıştır.

Ukrayna’da bir aydır devam etmekte olan savaş, bir yandan bölgedeki tüm emekçi halklar açısından yıkım anlamına gelmekte; diğer yandan NATO’ya daha fazla yayılmak için adeta altın tepside bir fırsat sunmakta, NATO da bu fırsatı sonuna kadar kullanmaktadır. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Ukrayna’ya silah ve teçhizat aktarırken, gelişmeler gerekçe gösterilerek, zaten son yıllarda silah ambarına dönüşmüş olan Doğu Avrupa’da NATO varlığını korkunç derecede artıracak bir yığınağın önü açılmaktadır. Son olarak dört ülkeye daha yeni muharebe gücü konuşlandırılacaktır. NATO üyesi ülkelerden daha fazla silahlanma, daha fazla askeri yatırım beklenmektedir.

Emperyalizmin masalarında yapılan toplantılardan, o masalarda imzalanmış anlaşmalardan halkların lehine bir sonuç çıkmayacağını tarih defalarca gösterdi. Önümüzdeki on yıl için imzalanan metnin oluşturmaya çalıştığı, adında geçtiği gibi güvenlik ve savunma politikası değil, Batı ittifakının emperyalist rekabette el yükseltme, daha fazla nüfuz alanı elde etme, daha fazla pazar payına, daha güçlü sömürü olanağına sahip olma politikasıdır.

NATO gibi sabıkalı, eli kanlı bir terör örgütünün, paraya ve silaha susamış yapıların demokrasi, özgürlük, barış getireceği yanılgısı bir an evvel bitmelidir. Nükleer de dahil olmak üzere silahlanma yarışına meşruiyet kazandıracak her adım geleceğimiz için geri dönüşsüz tehlikeler anlamına gelmektedir.

Ülkemizin, tüm dünyada daha fazla kanın dökülmesine yol açacak bu planların bir parçası olmasını istemiyoruz. Türkiye NATO’dan derhal çıkmalıdır.

ABD emperyalizminin bölge ülkelerine saldırılarda kullandığı İncirlik Üssü’nde nükleer silahlar da bulundurulmaktadır. NATO saldırganlığının yoğunlaştığı, Rusya’nın ise Ukrayna’ya askeri müdahalede bulunduğu bir dönemde İncirlik üssü Çukurovalılar ve bütün Türkiye için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Yanı başımızda ne nükleer silah ne ABD üssü istiyoruz. İncirlik üssü derhal kapatılmalıdır. Çukurova örgütlerimiz İncirlik üssünün kapatılması için çalışma başlatmıştır.

İnsanlığın tek kurtuluşu emperyalist barbarlığın sona ermesinde, sosyalizmdedir!