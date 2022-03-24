NATO bugünkü toplantı tarihini tesadüfen mi seçti? Bir katliamın yıldönümü

NATO Liderler Zirvesi, bugün Ukrayna’daki gelişmeler kapsamındaki 'güvenlik durumunu' görüşmek üzere toplanıyor.

ABD Başkanı Biden'ın da katıldığı toplantı, günü itibariyle oldukça dikkat çekici.

Bundan 23 yıl önce bugün, başını ABD'nin çektiği NATO, Yugoslavya'yı parçalama harekatına başlamış, ülkenin üzerine bomba yağdırmıştı.

Bugün Rusya üzerinden dünyaya "insanlık" ve "güvenlik" dersi vermeye kalkışan, sivillerin hedef alındığını düzenli olarak gündem eden NATO, Yugoslav halkının üzerine bomba yağdırdığı 78 gün süren katliamda 2 bini sivil olmak üzere 4 bin kişiyi öldürmüştü.

NATO'nun bombaları, Yugoslavya'da tam 89 çocuğun da yaşamını yitirmesini sağlayacaktı.

Bugünlerde kimyasal tartışmalarını sürekli gündemde tutan NATO, Irak'ta da yaptığı gibi seyreltilmiş uranyum yüklü bombaları kullanarak görünürün çok üzerinde tamir edilemez bir hasar verecekti sivil halka.

Yaklaşık yüzde sekseni sivil olmak üzere, 99 hedefe düzenlenen 2 bine yakın hava saldırısında, fabrikalar, enerji santralleri, hastaneler, okullar, köprüler ve devlet televizyonu gibi yapılar da vurulmuştu.

Aynı NATO, daha sonra dünyanın birçok farklı noktasına tıpkı Yugoslavya'da olduğu gibi açık savaşlar ilan etti, halklara karşı büyük bir terör estirdi.

Bugün Ukrayna üzerinden imaj tazeleme girişiminde olan NATO'nun toplantısının altını kazıdığımızda Yugoslavya'ya yağan bombalar açık bir şekilde görünüyor.