Ukrayna'da insanların direklere bağlanması yeni başlamadı: Kimleri hedef alıyorlar?

Bu hafta başında Ukrayna'da insanların direklere bağlanıp işkence edildiğine dair görüntülerin Twitter'da yayılması büyük tepki çekmişti.

Genellikle Romanları ve aşırı sağcı militanları desteklemeyen Ukraynalıları hedef alan 'cezalandırma' yöntemi Batı medyasında kendisine hiç yer bulmasa da önemli bir kesim için ilk defa gözler önüne serildi.

Bu gündemi Twitter'a taşıyan "@Youblacksoul" adlı hesap yasaklanırken görüntülerin asıl yayılma kaynağı Ukrayna menşeli Telegram kanalları hâlâ yayına devam ediyor.

Söz konusu işkence görüntüleri Rusya'nın saldırıyı başlattığı ilk güne kadar uzanıyor. Ukrayna'da savaşın uzanmadığı Odessa ve Lviv kentleri de dahil olmak üzere birçok kentte sarı kol bandı takmış militanlar tarafından uygulanan 'ihkak-ı hak' eylemleri Telegram kanallarında "cezalandırlan orklar" veya pislik anlamına gelen "Raşki"ler [рашки] metni eşliğinde paylaşılıyor. "Ork" ifadesi Ukraynalı neo-Naziler tarafından Rus askerlerinin yanı sıra Ukraynalı Ruslar ve Romanlara yönelik aşağlayıcı bir ifade olarak kullanılıyor. 'Raşki'yse Ukraynalı neo-Nazi militanlarla sorunlar yaşadıkları için "Rus ajanı" olmakla itham edilen Ukraynalılar için kullanılıyor.

'Ork' söylemine dair dikkat çeken bir diğer özellikse 'ork'lukla suçlanan azınlıklara dönük yeşil boyalı saldırı. Saldırılarda kullanılan yeşil renkse eski SSCB ülkelerinde yaygın olarak kullanılan 'zelyonka' adlı anti-septik boya. SSCB ülkelerinde siyasal figürlere karşı protesto amaçlı kullanılan boya günler boyunca tenden silinemiyor. Romanlara dönük ırkçı saldırının ardından Odessa Info adlı Telegram kanalı "Çingeneler Lviv'in misafirperverliğini uzun süre hatırlayacaklar" şeklinde paylaşımında bulunmuştu. Buradaki imaysa boyanın çıkmayacağıydı.

12 Mart günü paylaşılan mesajda "Yerel bir militan, annesinin evini temizlemeye kalkışan bir yağmacıyı yakaladı" metniyle Odessa Info kanalı bu görseli paylaşmıştı.

Çernomosk'ta çekildiği belirtilen bu görüntü 13 Mart'ta Telegram üzerinden yayınlanmıştı. Direğe bağlanan kişinin sırtında "yağmacı" yazıyor.

4 Mart günü militanları destekleyen Telegram kanalarında yayınlanan video "Çapulcularla muhabbet edilmez" gibi başlıklarla paylaşılmıştı. Videoda "cezalandırmayı" infaz edenlerin her ne kadar üniformalı elemanlar olduğu gözükse de işlemi yapanlar bir resmi görevli değil. Militanlar ve nazi çeteciler tarafından kullanılan yöntemler kolluk kuvvetleri tarafından görmezden geliniyor.

İnsanların çırılçıplak soyulup direklere "Ork" oldukları yönündeki ifadelerle bağlandığı videoların yanı sıra çatışma bölgelerinde parçalanmış cesetlerin de bağlandığı görüntüler Ukrayna menşeli kanallarda yayınlandı.

Romanlara dönük saldırılar yeni değil

Azınlıklara ve militanların emirlerine uymayan Ukraynalılara dönük saldırılarsa savaşın öncesinde de gözlemlenmişti.

İki yıl önce Kiev'de çekildiği belirtilen görüntüler son yeşil boyalı saldırıların ardından sosyal medyada tekrar paylaşılmaya başladı. Videolarda Roman kadınlara elindeki seks oyuncağıyla saldıran neo-Nazi'nin Kiev Belediyesi çalışanı Maksim Yaroş olduğu belirlendi.

DİKKAT HASSAS İÇERİK

Yaroş Maydan Darbesi sırasında milliyetçi çetelerin yanında çatışırken darbenin ardından Donbass'ta savaşmak için Azov Tugayı'na katılmıştı. Daha sonra 2019'da belediyede işe giren Azov gazisi, eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'ya dönük havalimanında düzenlediği saldırıyla adını duyurmuştu.