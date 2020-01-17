ABD, Suriye’de işgal ettiği petrol kuyularına 75 kamyonluk takviye yaptı

Haseke ve Deyrezzor’da ABD’nin işgali altındaki petrol kuyularına doğru giden askeri ve lojistik ekipmanla yüklü kamyon konvoyu Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye girdi.

SANA’nın aktardığına göre askeri ve lojistik ekipman yüklü toplam 75 kamyondan oluşan yeni bir ABD konvoyu, Haseke ve Deyrezzor kırsalında bulunan petrol sahalarındaki ABD işgal noktalarını güçlendirmek için Suriye topraklarına girdi.

Dün, zırhlı araç, mühimmat ve lojistik takviye yüklü 75 kamyonluk ABD konvoyu Kuzey Irak'tan Haseke ve Deyrezzor petrol sahalarına giden Simalka'nın nehir geçişi yoluna giriş yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda Suriye’den askerlerini çekeceğini ama “Petrolü tutacağını” söylemişti. Trump, 2019 Kasım ayında yaptığı açıklamada “Askerlerimizi eve döndürmek istiyoruz ama askerleri bıraktık çünkü petrolü tutuyoruz, petrolü severim, petrolü tutuyoruz...” demişti.

