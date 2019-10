Trump: Erdoğan’la konuştum, ateşkesin işe yaramasını çok istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la biraz önce telefonda görüştüğünü söyledi.

Trump, Erdoğan’ın kendisine ufak tefek keskin nişancı ve havan atışları olduğunu ve bunların hızlı bir biçimde bertaraf edildiğini söylediğini belirtti.

Erdoğan’ın “ateşkes ya da (harekata verilen) aranın yürümesini çok istediğini” söyleyen Trump “Kürtler de istiyor ve nihai çözüm gerçekleşecek” diye yazdı.

Trump ayrıca Erdoğan'ın "terörizmi yendiğimizde daha çok hayat kurtulacak" iletisine de "Terörizmi yen" diyerek yanıt verdi.

Just spoke to President @RTErdogan of Turkey. He told me there was minor sniper and mortar fire that was quickly eliminated. He very much wants the ceasefire, or pause, to work. Likewise, the Kurds want it, and the ultimate solution, to happen. Too bad there wasn’t.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2019