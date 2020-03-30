İstanbul Tabip Odası: Büyük bir kaos yaşanıyor, acil önlem alınmalı

İstanbul’daki kamu hastanelerinde Kovid-19 pandemisiyle mücadelede büyük bir kaos yaşandığını belirten İstanbul Tabip Odası, 200'ün üzerinde kesin ya da şüpheli/olası koronavirüs tanısı konulmuş hastanın yoğun bakımda olduğunu ve acil önlem alınması gerektiğini açıkladı.

İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından yayımlanan "Korona Günlerinde İstanbul’da Sağlık-1 Kamu Hastaneleri Raporu" adlı rapora göre, yalnızca İstanbul'da 200'ün üzerinde yoğun bakım hastası ve 2000'in üzerinde koronavirüs teşhisi konmuş hasta bulunuyor.

Oda, sağlık çalışanlarından topladıkları verilerle tabloyu görmeye çalıştığını açıklarken şunları söyledi:

"Yapılan açıklamalarda PCR testi pozitif çıkan 'vaka'ların esas alındığı; hastanelerde yatan ya da ayaktan takip edilen 'şüpheli/olası vaka' sayıları yer almadığı için gerçek tabloyu göstermekte çok eksik kaldığını ve bütün ısrarlarımıza rağmen Sağlık Bakanlığı toplam vakaların bölgelere, illere göre dağılımını açıklamadığı için diğer illerde olduğu gibi İstanbul’daki sayıları da bilemediğimizi ifade etmek isteriz.

İTO, İstanbul’daki özel hastaneler ve birinci basamak sağlık kurumlarına dair bilgileri de daha sonra açıklayacaklarını duyurdu. İTO'nun tespitleri şöyle:

Bu çerçevede İstanbul’daki kamu hastaneleriyle ilgili son iki haftalık süreçte derlediğimiz bilgiler ve gözlemlerimize dair öne çıkan tespitler:

30 Mart 2020 günü itibarı ile İstanbul’daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli/olası Kovid-19 tanısıyla yatırılarak izlenen/tedavi edilen hasta sayısı 2 binin üzerindedir.

30 Mart 2020 günü itibarı ile İstanbul’daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli/olası Kovid-19 tanısıyla yoğun bakım ünitelerine yatırılan vaka sayısı 2 yüzün üzerindedir.

Pandemi bu hızla devam ederse önümüzdeki günlerde/haftalarda İstanbul’daki kamu hastanelerinde ciddi yatak sıkıntısı yaşanabileceği görülmektedir.

Kovid-19 hastalığının ilk ortaya çıkışından hastaların görülmeye başlamasına kadar geçen iki buçuk aylık süreçte İstanbul’daki kamu hastanelerinde ciddi bir hazırlık çalışması yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle hastaneler Kovid-19 pandemisi sürecine büyük ölçüde hazırlıksız yakalanmıştır.

Hastanelerde görülen ve halen devam etmekte olan maske, önlük, eldiven, gözlük, vb kişisel koruyucu malzeme eksikliği bu hazırlıksızlık durumunu açık olarak göstermektedir.

Ancak “malzeme eksikliği” durumu tablonun sadece görünen yüzüdür; asıl problem organizasyon eksikliğidir.

Bu hazırlıksızlık ve Türkiye’de Kovid-19 vakalarının tespitindeki gecikme, bu salgında en öncelikli risk grubunda yer alan hekimler, sağlık çalışanlarının enfekte olmasına yol açmış, bazı hastanelerde Kovid-19’lu hastalarla temaslı hekimlerin bu süreçte de 24 saatlik nöbetler şeklinde çalıştırılması karşılaştıkları virüs yükünün artmasına yol açmış, neticede İstanbul’daki kamu hastanelerinde bugüne kadar enfekte olan hekim, sağlık çalışanı sayısı yüzü geçmiştir.

Durum böyle olmasına karşın Kovid-19 hastasıyla korunmasız olarak temas eden, semptom gösteren hekimlere, sağlık çalışanlarına yapılması gereken testlerde ciddi eksiklikler yaşanmaktadır.

İstanbul’daki kamu hastanelerinin çoğunda pandemi planları tam olarak uygulan(a)mamakta, başta klinik dışı branşlardan görevlendirilenler olmak üzere hekimlere, sağlık çalışanlarına pandemi önlemleri çerçevesinde yeterli eğitim verilmemiştir.

Gerek hastalar gerekse Kovid-19 hastalarıyla korunmasız olarak temas eden yüksek riskli sağlık çalışanları için önerilen hidroksiklorokinin temininde hastanelerde ciddi zorluklar yaşanmaktadır.

Kovid-19 hastalarının karşılanması/muayenesi/yatışı/tedavisi için gerekli algoritma hala İstanbul’daki kamu hastanelerinin tümünde uygulan(a)mamaktadır.

Hastanelerin birçoğunda Kovid-19 şüpheli hastalarla diğer hastaların temasını önleyecek triyaj sistemi ve kesin ya da şüpheli/olası Kovid-19 tanılı hastaların diğer hastalardan ayrı servislerde yatırılması hala hastanelerin tümünde uygulan(a)mamaktadır.

MHRS sistemi eskisi gibi çalışmakta, yapılan çağrılara ve hasta sayılarında düşüşe rağmen birçok hastaneye ertelenebilir sağlık hizmeti talebiyle müracaatlar devam etmektedir.

Öte yandan, bu süreçte hastanelerde tıbbi hizmet gereksinimi devam eden hastalarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmaması da ciddi problemler yaratmaktadır.

Hastalardan istenen PCR test sonuçları hastayı takip eden hekime çok geç ulaşmakta, çoğu kez hekimler yazılı olarak bildirilmeyen sonuçlara ancak telefonla ulaşabilmekte, bu durum tedavilerde ciddi aksaklıklara yol açmaktadır.

PCR testlerinin gecikmesi ve yalancı negatifliğinin yüksek olması nedeniyle birçok hasta için özellikle akciğer BT sonucuna göre Kovid-19 tedavisi başlanmakta, ancak bu hastalar resmi açıklamada yer almamaktadır.

“Hızlı Koronavirüs testi” konusunda toplumda yaratılan yanlış beklenti özellikle bazı hastanelere gereksiz başvurulara neden olmuştur.

'BÜYÜK BİR KAOS YAŞANMAKTADIR, ACİL ÖNLEM ALINMALIDIR'

Kovid-19 salgınıyla mücadelede büyük bir kaos yaşandığını da dile getiren İTO, bu kaostan hızla çıkılabilmesi alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: