Aile Hekimi Filiz Ünal: Bakanlıktan ek ödeme istemiyoruz, koruyucu ekipman istiyoruz

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, pandemiye karşı Aile Sağlığı Merkezleri’ne yeterli koruyucu ekipman verilmediğini ve bakanlık tarafından planlı hareket edilmediği taktirde hastalığın daha çok yayılacağını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, yeni koronavirüs şüphesi taşıyan insanların ilk ulaştıkları yer olan Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki (ASM) durumu anlattı. Dr. Ünal, hastalığın ASM’ler üzerinden yayılmaması için alınması gereken önlemlerden bahsederken Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyi yönetme konusunda plansız davrandığını söyledi.

‘EK ÖDEME DEĞİL EKİPMAN İSTİYORUZ’

“Aile hekimlerine ek ödeme yapan bir Sağlık Bakanı istemiyoruz, biz sağlık sorunumuz olduğunda maaşımızdan kesintiyle cezalandırılmak istemiyoruz.” diyen Ünal aynı ASM içerisinde bulunan 4 kişiye bir hafta içerisinde ancak 40 cerrahi maske verildiğini söyledi ve maskelerin normal şartlar altında 4 saatte bir değiştirilmesi gerektiğini, korona şüphesi olan hastalarda muayenenin hemen ardından değiştirilmesi gerektiğini aktardı.

BAKANLIK KORUYUCU EKİPMAN TEMİN ETMİYOR

Mevcut durumda bakanlığın ekipman teminindeki eksikliğin dışarıdan da karşılanamayacağını vurgulayan Dr. Filiz Ünal, koruyucu ekipmanın çok pahalıya satılmasının yanı sıra dışarda satılanların güvenilir olmadığını söyledi.

Ateşi yüksek hastaları muayene ederken 3M maskelerin zorunlu olduğunu da kaydeden Dr. Filiz Ünal, 3M maskelerin hiç verilmediğini, kendi imkânlarıyla elde ettiklerini ve mevcut cerrahi maskelerin normalde sadece KOVİD-19 gibi bir hastalıkla ilgili şüphe taşımayanları muayene ederken kullanılması gerektiğini kaydetti.

ASM’LERİN ACİL İHTİYACI: MASKE, DEZENFEKTAN, ELDİVEN

Dünya Sağlık Örgütü’nün standartına göre hekimlere maske, dezenfektan ve eldiven temin edilmesi gerekirken ASM’lere sadece sınırlı sayıda cerrahi maske ulaştığını söyleyen Ünal, az sayıda ASM’de dezenfektan bulunduğunu ekledi.

KORONA POZİTİF AİLE HEKİMİ 3 HASTANE GEZDİ, TEST YAPILAMADI

Tüm bulguları korona pozitif olan bir aile hekiminin hızlı test için 3 hastane gezmek zorunda kaldığını anlatan Ünal, söz konusu doktorun vardığı üçüncü hastanede de hızlı testin var olmaması üzerine tomografisinin çekildiğini söyledi. Söz konusu doktorun tedavisinde kullanılan ilaçlardan bir tanesininse hiç bir eczanede bulunmadığını söyleyen Ünal, “‘Bunu sağlık müdürlüğünden alacaksınız’ diyorlar ama sağlık müdürlüğünden bu ilacı alabileceğiniz muhatap birini bulamıyorsunuz.” diyerek hastalandığında doktorların ilaçlarının temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

HASTA AİLE HEKİMLERİNİN MAAŞI KESİLİYOR

Aile hekimleri arasında 8 doktorun testlerinin pozitif çıktığını ve bunların görevi bırakmak zorunda kaldığını aktarırken, maaşlarının kesilmemesi için başka bir hekime vekalet vermeleri gerektiğini söyleyen Ünal, “Bir hekim bir hekime vekalet veriyor, eğer ikinci arkadaşımız da korona pozitif olursa ne yapacağımızı bilmiyoruz.” dedi.

ASM’LER KORONA POZİTİF HASTALAR İÇİN YETERSİZ ALTYAPIDA

ASM’ye gelen korona pozitif şüpheli hastaların mevcut durumda Acil odasında tutulduklarını, ancak ikinci bir pozitif şüpheli geldiği durumda o hastayı yerleştirebilecek bir odalarının bulunmadığını söyledi. ASM’lerin diğer hastalarla da ilgilenebilmeleri için korona pozitiflerin oralarda bekletilmemeleri gerektiğini söyleyen Ünal, aksi taktirde ASM’ye başka şikayetlerle yönlendirilen insanların da enfekte olabileceklerini söyledi.

ASM’lerde mevcut durumda korona pozitif hastaların bekletildiğini söyleyen Ünal, bu durumda hastalığın yayılmasının kolaylaştığını, gelecek yeni hastalara da koronavirüsün bulaşma durumunun oluşabileceğini ve ASM personelinin de enfekte olmaları için uygun ortamın oluştuğunu vurguladı.

Dr. Filiz Ünal, bu durumda başka bir senaryoda hekimin korona pozitif yeterli korunma olmadan bir hastayla uzun süre vakit geçirmesi üzerine hekimin de enfekte olacağını söyleyerek “Ben de hasta olursam, bundan sonra baktığım bütün hastalara bulaştırmış olurum, taşıyıcı hekim olmuş olurum, hemşire taşıyıcı olur” dedi.

KORONA POZİTİF MESLEK HASTALIĞI OLARAK TANINMALI

Sağlık emekçileri için korona pozitifin meslek hastalığı olarak tanınmasının bir zorunluluk olduğunu söyledi ve meslek hastalığının sebebi olarak gördüğü faktörleri şöyle sıraladı:

Koruyucu malzemelerin temin edilememesi

Hekimlerin korunamaması

Sağlık personelinin yetersizliği nedeniyle hastaların ambulansla geç alınması

Salgının kontrolünde planlama yapılmamasının sonucu olan durumlarla sıklıkla karşılanması

Dr. Ünal bu konularda Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce sorumluluk alması gerektiğini söyledi.