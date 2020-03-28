TKP: Yaşamsal olmayan sektörlerde üretimi durdurun, çalışması gereken işletmelerde işçiler için azami tedbir alın

Türkiye Komünist Partisi yaptığı açıklamada bir an önce yaşamsal olmayan sektörlerde üretimin durdurulması ve çalışması gereken işletmelerde işçiler için azami tedbir alınması çağrısında bulundu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Kovid-19 pandemisine yönelik önlemlerin alınmasının yetersiz ve patronların kârlarını gözeterek alındığının altını çizdiği bir açıklama yayınladı. Açıklamada TKP, bir an önce yaşamsal olmayan sektörlerde üretimi durdurulması ve çalışması gereken işletmelerde işçiler için azami tedbir alınması çağrısında bulundu.

TKP'nin açıklaması şöyle:

Milyonlarca emekçi, virüs salgını koşullarında risk altında çalışmaya zorlanıyor. Yetkililerden “evde kal” çağrıları yapılırken, emekçiler işini ve gelirini kaybetmemek için çalışmaya devam ediyor.

Israrla patronların çıkar ve kârlarını gözeten yeni kararlar alınmasından vazgeçilmelidir. Hiçbir koşula bağlı olmaksızın, emekçi halkın yaşam ve sağlığını güvence altına alacak koşullar sağlanmalıdır.

Bu kapsamda salgının daha fazla yayılmaması için öncelikle;

1. Yaşamsal olmayan tüm sektörlerde üretim derhal durdurulmalıdır.

2. Üretimin durduğu fabrikalarda işçiler, ücretli idari izinli sayılmalı, bu süreçte ücretlerinin eksiksiz ödenmesi devlet garantisi altına alınmalıdır.

3. Üretimin devam ettiği işletmelerde ise işçi sağlığı ve güvenliğinin tam olarak sağlanması ve işçilerin koronavirüse maruziyetinin önlenmesi için aşağıdaki önlemler alınmalı, çalışma koşulları buna göre düzenlenmelidir:

Ücret kaybı olmaması güvence altına alınarak çalışma süresi düşürülmelidir.

60 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, engelli çalışanlar, hamileler, emziren kadınlar gibi özel risk grubunda bulunan işçiler salgın süresince idari izinli sayılmalıdır.

Fabrika girişlerine, içeride kolay ulaşılabilir noktalara ve servis girişlerine işçilerin tümünün yararlanabileceği sayıda el dezenfektanı yerleştirilmeli, sürekli dolu olması sağlanmalıdır.

Fabrikaya giriş ve çıkışta kullanılan kart ve parmak okuma sistemleri iptal edilmelidir.

Fabrika içerisine giren tüm çalışanların, ziyaretçilerin kapıda ateşleri ölçülmeli ve son 14 gün içerisinde herhangi bir semptom gösterip göstermediği, uluslararası seyahat edip etmediği sorgulanmalıdır. Kişilerin beyanı esas alınmalıdır.

Üretim hattında, depoda vb. yan yana çalışanların arasındaki mesafe 2 metre olacak şekilde düzenlenmelidir.

Tuvaletler günde en az iki kez dezenfekte edilmelidir. Fabrikalarda dezenfeksiyon işlemleri yapan tüm çalışanlara koruyucu gözlük, maske, eldiven ve dayanıklı koruyucu giysiler verilmelidir.

Covid-19 bulaşma riskinin azaltılması için soyunma odaları, duşlar, dinlenme alanları, yemekhaneler büyüklüğüne bağlı olarak aynı anda 20 kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Her kullanım öncesinde ve sonrasında hijyen kurallarına uygun olarak temizlenmeli, dezenfekte edilmelidir.

Soyunma odalarında iş elbiseleri ile diğer elbiselerin temasını engelleyecek düzenleme yapılmalıdır.

Standart temizlik faaliyetlerine ilave olarak masa, sandalye, kapı kolları, merdiven kenarlıkları, musluk, vb. noktaların temizliği sık aralıklarla yapılmalıdır.

Yemekhanelerde baharatlık, salata bar gibi ortak kullanıma açık alanlar kaldırılmalıdır. Kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık olmalıdır.

Yemekhanede her çalışan arasında 2 metre olacak şekilde oturma düzeni kurulmalıdır.

Yemek yenilen masalar, masadan kalkıldığında bir sonraki çalışan oturmadan önce en az %70 alkollü bir solüsyonla temizlenmelidir.

Yemeğin yapıldığı mutfak ve çalışanları hijyen kuralları açısından denetlenmeli, sağlık kontrollerinden geçirilmelidir. Herhangi bir semptom gösterenler kesinlikle çalıştırılmamalıdır.

Yiyecek ve içeceklerin kumanya şeklinde dağıtılması tercih edilmelidir.

Yeterli miktarda tıbbi maske (N95, FFP2 veya FFP3) ve kağıt mendil bulundurulmalı, bunların işçiler tarafından kullanılması sağlanmalı, kullanılan maske ve mendillerin hijyenik bertarafı için atık kutuları temin edilmelidir.

İşçilere çalışırken giyebilecekleri koruyucu kıyafetler verilmelidir.

İşçilerin işe gidip gelirken toplu taşıma yerine servis kullanımı sağlanmalı, servislerin her yolcu alımından önce ve sonra hijyen kurallarına uygun bir şekilde temizlenmesi, dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır. Dezenfeksiyon tarih ve saatleri işçilerin görebileceği yerlerde bulunmalıdır.

Servislerde yolcu sayısı 20 kişiyi geçmemeli ve servis içerisinde her çalışan arasında 2 metre olacak şekilde oturma düzeni sağlanmalı, sürücü ve işçilerin tümüne cerrahi maske verilmelidir.

Fabrikalarda kullanılan makine ve ekipmanların her sabah vardiya başlangıcında ve gün sonunda vardiya bitiminde temizlenmesi, dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

Sigara izmaritleri nedeniyle Covid-19’un yayılımının önüne geçilmeli, açık alanda da sigara ve tütün ürünleri içilmemelidir.

Fabrika alanlarında musluk ve aydınlatma armatürleri fotoselli olanlar ile değiştirilmelidir.

Havalandırma sisteminde ve klima gibi ekipmanlarda yüksek verimli filtreler kullanılmalı, klima sistemi içerisindeki filtreler en az haftada 1 kez temizlenmeli, dezenfekte edilmelidir. Çalışılan ortamlar mümkünse doğal olarak sık sık havalandırılmalıdır.

Kontaminasyonu engellemek için tesiste kullanılan maskeler için merkezi bir imha noktası oluşturulmalıdır.

Resepsiyon ve güvenlik noktasında çalışanların çalışma alanları saatte bir dezenfekte edilmelidir.

Yangın çıkışları ve dış yollar günde bir defa dezenfekte edilmelidir.

Erişimi kolay olan drenaj kapakları, çevre düzenlemeleri kapsamında dezenfekte edilmelidir.

4. İşyerleri için bir ihbar hattı derhal oluşturulmalı, önlem almayan işyerleri kamuoyuna duyurulmalıdır.

5. Bu tedbirlerin işyerlerinde denetlenmesi devlet tarafından sağlanmalıdır. Bu konuda şeffaf, toplumun ve işçilerin denetimine açık bir yapılanmaya gidilerek halka duyurulmalıdır.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite