İmamoğlu Londra’ya gitti: 'Dünya ile çok sıkı temasımız olması gerekiyor'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Londra ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada daha önce de Almanya’ya davet edildiğini belirterek ‘dünya ile çok sıkı bir teması olması gerekiyor’ dedi. İmamoğlu Londra’da Goldman Sachs, Morgan Stanley gibi finans şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın daveti üzerine Londra’ya gitti.

İmamoğlu İngiltere’nin başkenti Londra’da aralarında Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi Group, HSBC, BlackStone, Bridgepoint Capital Group’un da olduğu yatırım ve finans şirketlerinin temsilcileriyle buluşacak.

'FİNANS KURULUŞLARIYLA VERİMLİ BULUŞMALAR YAPACAĞIZ'

Londra’ya hareketinden önce İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nde soruları yanıtlayan İmamoğlu, yurtdışı temaslarıyla ilgili soruya en son Almanya’ya davet edildiğini hatırlatarak “İstanbul, dünyanın en önemli şehirlerinden, en önemli merkezlerden bir tanesi. Bundan dolayı da dünya ile çok sıkı bir teması olması gerekiyor. Her gittiğimiz noktada da çok verimli görüşmeler yapıyoruz. Şimdi de Londra Belediye Başkanının davetiyle oraya gidiyoruz. Londra’da hem teknik hem finans kuruluşlarıyla çok verimli buluşmalar yapacağımızı ön görüyorum. Çünkü önümüzdeki liste çok değerli” diye yanıt verdi.

SU ZAMMI: 'YAKITA, DOĞALGAZA ZAMMI GERİ ÇEKSİNLER, ZAM YAPMAYALIM'

İmamoğlu İstanbul’da suya yüzde 20 zam ile ilgili ise “Zammın kaynağı, ne yazık ki ülkemizdeki ekonomik sıkıntılardan kaynaklıdır. Bundan sıkıntı duyanlar varsa, doğalgaza, yakıta yapılan zammı hemen geri çeksinler, -başımın üstüne- biz de zam yapmayalım. Benim vatandaşlarım, sadece 3 ay önceki doğalgaz, 4 ay önceki elektrik faturasına baksın” dedi.

İPTAL EDİLEN PROJE: 'SAYIN CUMURBAŞKANININ ELİYLE DİKTİĞİ AĞAÇLARLA DOLU'

İmamoğlu Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesinin iptali sonrası çıkan tartışmalara ilişkin “Orada hiçbir ihtiyaç yokken böyle bir tesisin kurulması tamamıyla yanlıştır. Ayrıca, 130 bin metre karelik alanın 75-80 bin metre karesi belki de Sayın Cumhurbaşkanı’nın eliyle diktiği 25-30 yıllık ağaçlarla dolu. Böyle bir alanın tercih edilmesi yanlış. Biz, biyolojik arıtmaya karşı değiliz ve yapacağız zaten. Bugün açıklamamızı da yaptık zaten. Daha iyi ve daha verimli alanlarda yapacağız. Ama burada değil, bu alanda ihtiyaç yok. Sayın Cumhurbaşkanı’na da yanlış bilgi vermişler herhalde, o da anlattı. Haliç’in kokmasından bahsediyorlar. Alakası yok. Zaten Haliç’e giden bir su yok. Oraya gelen bütün atıklar; Yenikapı ve Baltalimanı’na zaten aktarılıyor. Bizim, biyolojik atıkla derdimiz yok. Haliç zaten koruma altındadır” dedi.

