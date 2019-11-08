İmamoğlu Berlin'de TÜSİAD ve Mercator Vakfı ile buluştu: Duvar töreninde de yer alacak...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'e giderek TÜSİAD Almanya ve Mercator Vakfı yöneticileriyle buluştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Berlin'e gitti.

Berlin temasları kapsamında ilk olarak TÜSİAD Almanya ve Mercator Vakfı yöneticileriyle bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra Alman Sosyal Demokrat Partili Devlet Bakanı Niels Annen ile bir araya geldi.

ALMAN PATRONLARA SESLENDİ

İmamoğlu, ziyareti öncesinde Alman televizyon kanalı ARD'ye verdiği demecinde Alman iş dünyasına seslendi.

İmamoğlu “Dönem dönem her ülkede ekonomik sıkıntılar olabilir. Ancak Alman iş dünyasına yönelik yatırım atmosferi var edebilmek beni son derece mutlu eder” dedi.

'DUVAR' TÖRENİNE KATILACAK

Ekrem İmamoğlu, Berlin Senatosu’nda, Berlin duvarının 'yıkılışının' yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resmi törene de katılacak.