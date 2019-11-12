İmamoğlu patronlarla buluşmaya gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13-15 Kasım tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra’ya gidecek.

Londra’ya iki günlük çalışma ziyareti yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanı Sadiq Khan ile görüşeceği belirtildi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı ziyaret edecek olan İmamoğlu, aralarında Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi Group, HSBC, BlackStone, Bridgepoint Capital Group’un da olduğu uluslararası yatırım şirketleri ve fonlarıyla bir araya gelecek.

Chatham House (Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) ile bir toplantı gerçekleştirip, Enstitü Başkan Yardımcısı Sir Simon Fraser ile de görüşecek.

İmamoğlu geçtiğimiz hafta da Almaya'nın başkenti Berlin'de TÜSİAD Almanya ve Mercator Vakfı yöneticileriyle görüşmüştü.