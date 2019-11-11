Erdoğan yarın ABD’ye gidiyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki günlük ABD ziyareti yarın başlayacak.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın ABD’ye gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan’ın 12-13 Kasım tarihlerinde yapacağı ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmelerin gündeminde ikili ilişkiler, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler, “terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar” yer alacak.

Açıklamada Erdoğan’ın ayrıca ABD Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda “iş insanlarına” hitap edeceği ve Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret edeceği belirtildi.