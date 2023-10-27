Zeren Ertaş’ın ölümü: Asansör faciası ve sonrasıyla ilgili bilmeniz gereken her şey

25 Ekim’i 26’ı Ekim’e bağlayan gece saat 00:05’te Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda bir asansör “kazası” yaşandı.

Yurtta her blokta ikişer asansör bulunuyordu. C Blok’taki bir asansöre öğrenciler bindi, asansör boşluğa düşmeye başladı. Panik olan Zeren Ertaş, düşen asansörden çıkmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

Yurttaki asansörlerin çoğu, aylardır arızalıydı. Öğrenciler defalarca şikayette bulunmuştu. Kimse gereğini yapmamıştı.

26 Ekim sabahı olaylar basına düşmeye başladığında eldeki ilk açıklama, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın “15 kişilik asansöre 16 kişi bindiler” diyerek suçu öğrencilere atması oldu.

Ancak bu tamamen yanlıştı. Mevzuat, asansöre 16 kişi binse de taşımasını, taşımazsa da durmasını gerektiriyordu. soL, ilk gün bu ayrıntıları anlattı.

Öte yandan, esas mesele, asansör bakım ve denetimlerinin meslek odalarından alınıp, kâr etmek isteyen şirketlere verilmesiydi. Bunun yolunu AKP açmış, CHP de bu yoldan yürümüştü.

Zeren Ertaş’ın ölümünün ardından KYK, panik halinde ülke genelinde birçok yurtta asansör denetimi yaptırdı ve çok sayıda asansör mühürlenip kullanıma kapatıldı.

Eylemler: Ülke genelinde çok sayıda protesto düzenlendi

İlk eylem, Zeren’in yaşamını yitirdiği 26 Ekim günü öğlen saat 12:00’de Aydın’da Kent Meydanı’nda yapıldı. Yüzlerce öğrenci, meydanda oturma eylemi yaptı.

O günün akşamındaysa eylemler ülke geneline yayıldı.

soL, o gece yapılan tüm eylemleri tek bir haberde derledi.

Eylemlerin çoğunun ayrıntıları basına yansımadı. soL, öne çıkan eylemleri il il eyleme katılan öğrencilerle konuşarak derinleştiren haberler yayımlıyor.

Yetkililerin tepkileri

soL, Güzelhisar’daki yurtta kalan öğrencilerle görüştü. Öğrenciler, Zeren’in ölümünden önce asansörle ilgili defalarca şikayette bulunduklarını, her seferinde yönetimden azar işittiklerini anlattı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın “16 kişi binmişler” açıklamasını ele alan soL Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Günay, Canbolat’ın daha önce görev yaptığı yerlerde de benzer vakaları olduğunu ortaya koydu ve hesap sorulması çağrısında bulundu.

Zeren’in öldüğü günün öğleninde öğrenciler Aydın merkezdeki Kent Meydanı’nda toplanmışlardı. Burada CHP Gençlik Kolları yetkilileri, öğrencilere “dağılın” deyip işi ertesi gün gelecek CHP milletvekillerine bırakmalarını söyledi.

KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu'nda Zeren Ertaş için eylem yapan öğrencilere yurt müdürü "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" dedi.

Öğrencilerin tanıklıkları

soL, tüm süreçle ilgili çeşitli kentlerden çok sayıda öğrencinin sesi oldu.

Yurtlarda yaşanan diğer sorunlar

Aydın’da Zeren Ertaş’ın ölümüyle sonuçlanan olay ve sonrasında düzenlenen protestolar, tüm ülkedeki öğrenci yurtlarında yaşanan sıkıntıların da tekrar gündeme gelmesine sebep oldu.

soL, bunların bir kısmını derledi.

Zeren'e veda

Zeren Ertaş'ın cenazesi İstanbul Kurtköy'e getirildi. Sevenleri, arkadaşları, ailesi onu uğurladı. Zeren'in cenazesinin kaldırıldığı caminin yanındaki liseden, öğrenciler de ses verdi; "Katil KYK" sloganlarıyla uğurladılar onu.

Cenaze namazı kılınırken müftünün söyledikleriyse hafızalara kazındı. Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, ihmallerin üzerini örtmeye yönelik sözleriyle dikkat çekti. Zeren’in ölümünün bir imtihan olduğunu ve itiraz edilecek hiçbir makamın olmadığını öne süren müftü, "şehit olduğunu" belirttiği üniversite öğrencisinin ailesi ve yakınlarına yalnızca sabır duaları etmeleri gerektiğini söyledi.