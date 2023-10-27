Zeren Ertaş’ın ölümü: Asansör faciası ve sonrasıyla ilgili bilmeniz gereken her şey

Aydın’da KYK Yurdu’nda asansör düştü, Zeren öldü. İki gündür tüm ülkede öğrenciler eylemde. soL, olayla ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntıları derledi.

Haber Merkezi

25 Ekim’i 26’ı Ekim’e bağlayan gece saat 00:05’te Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda bir asansör “kazası” yaşandı.

Yurtta her blokta ikişer asansör bulunuyordu. C Blok’taki bir asansöre öğrenciler bindi, asansör boşluğa düşmeye başladı. Panik olan Zeren Ertaş, düşen asansörden çıkmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

Yurttaki asansörlerin çoğu, aylardır arızalıydı. Öğrenciler defalarca şikayette bulunmuştu. Kimse gereğini yapmamıştı.

26 Ekim sabahı olaylar basına düşmeye başladığında eldeki ilk açıklama, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın “15 kişilik asansöre 16 kişi bindiler” diyerek suçu öğrencilere atması oldu.

Ancak bu tamamen yanlıştı. Mevzuat, asansöre 16 kişi binse de taşımasını, taşımazsa da durmasını gerektiriyordu. soL, ilk gün bu ayrıntıları anlattı.

Haber

MMO Aydın Şubesi: 'Asansör bakımları periyodik değildi ve aksıyordu'

Öte yandan, esas mesele, asansör bakım ve denetimlerinin meslek odalarından alınıp, kâr etmek isteyen şirketlere verilmesiydi. Bunun yolunu AKP açmış, CHP de bu yoldan yürümüştü.

Haber

Asansör faciasına adım adım böyle gelindi: AKP rant istedi, CHP şirketlere verdi

Zeren Ertaş’ın ölümünün ardından KYK, panik halinde ülke genelinde birçok yurtta asansör denetimi yaptırdı ve çok sayıda asansör mühürlenip kullanıma kapatıldı.

Haber

KYK panikte: Ülke genelinde yurtlarda asansör bakımı yaptılar, birçoğunu kapattılar

Eylemler: Ülke genelinde çok sayıda protesto düzenlendi

İlk eylem, Zeren’in yaşamını yitirdiği 26 Ekim günü öğlen saat 12:00’de Aydın’da Kent Meydanı’nda yapıldı. Yüzlerce öğrenci, meydanda oturma eylemi yaptı.

Haber

Aydın'da öğrenciler asansör faciasını protesto etti: 'Ölmeye değil okumaya geldik'

O günün akşamındaysa eylemler ülke geneline yayıldı.

soL, o gece yapılan tüm eylemleri tek bir haberde derledi.

Haber

Öğrenciler tüm ülkede Zeren için sokağa çıktı: İl il protestolar

Eylemlerin çoğunun ayrıntıları basına yansımadı. soL, öne çıkan eylemleri il il eyleme katılan öğrencilerle konuşarak derinleştiren haberler yayımlıyor.

Haber

Zeren için tüm ülkede öğrenciler sokakta: İzmir

Haber

Zeren için tüm ülkede öğrenciler sokakta: Muğla

Haber

Zeren için tüm ülkede öğrenciler sokakta: Çanakkale

Haber

Zeren için tüm ülkede öğrenciler sokakta: Eskişehir

Haber

Zeren için tüm ülkede öğrenciler sokakta: Antalya

Haber

Zeren için tüm ülkede öğrenciler sokakta: İstanbul

Yetkililerin tepkileri

soL, Güzelhisar’daki yurtta kalan öğrencilerle görüştü. Öğrenciler, Zeren’in ölümünden önce asansörle ilgili defalarca şikayette bulunduklarını, her seferinde yönetimden azar işittiklerini anlattı.

Haber

Aydın KYK yurdundaki facia: Asansörler arızalı diyen öğrencileri azarlamışlar

Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın “16 kişi binmişler” açıklamasını ele alan soL Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Günay, Canbolat’ın daha önce görev yaptığı yerlerde de benzer vakaları olduğunu ortaya koydu ve hesap sorulması çağrısında bulundu.

Haber

Bu defa altında kalsın!

Zeren’in öldüğü günün öğleninde öğrenciler Aydın merkezdeki Kent Meydanı’nda toplanmışlardı. Burada CHP Gençlik Kolları yetkilileri, öğrencilere “dağılın” deyip işi ertesi gün gelecek CHP milletvekillerine bırakmalarını söyledi.

Haber

CHP'den Zeren için toplanan öğrencilere: 'Dağılın, milletvekillerimizi bekleyin'

KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu'nda Zeren Ertaş için eylem yapan öğrencilere yurt müdürü "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" dedi.

Haber

Yurt müdürü öğrencilere 'akıl' verdi: 'Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme asansöre'

Öğrencilerin tanıklıkları

soL, tüm süreçle ilgili çeşitli kentlerden çok sayıda öğrencinin sesi oldu.

Haber

Zeren'in öldüğü yurtta geçen hafta da düşen asansörün görüntüleri ortaya çıktı

Haber

Asansör faciasının ardından yurttaki ilk gece: 'İki gün önce yurttu burası, şimdi yas evi gibi'

Haber

Asansör faciasında ölen öğrencinin babası: 'Devlete inancımı kaybettim'

Haber

Aydın'da yurttaki öğrenciler anlatıyor: 'Asansör hep bozuktu, binmeyin diyorlardı'

Yurtlarda yaşanan diğer sorunlar

Aydın’da Zeren Ertaş’ın ölümüyle sonuçlanan olay ve sonrasında düzenlenen protestolar, tüm ülkedeki öğrenci yurtlarında yaşanan sıkıntıların da tekrar gündeme gelmesine sebep oldu.

soL, bunların bir kısmını derledi.

Haber

Madalyonun diğer yüzü yurt bulamayan öğrenciler: 'Artvin'de akreplerin içinde yaşıyoruz'

Haber

İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler asansörde kaldı

Haber

İzmir'de KYK yurdu manzaraları: Yemeklerde böcek, yurtta fare, ulaşımda taciz

Zeren'e veda

Zeren Ertaş'ın cenazesi İstanbul Kurtköy'e getirildi. Sevenleri, arkadaşları, ailesi onu uğurladı. Zeren'in cenazesinin kaldırıldığı caminin yanındaki liseden, öğrenciler de ses verdi; "Katil KYK" sloganlarıyla uğurladılar onu.

Cenaze namazı kılınırken müftünün söyledikleriyse hafızalara kazındı. Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, ihmallerin üzerini örtmeye yönelik sözleriyle dikkat çekti. Zeren’in ölümünün bir imtihan olduğunu ve itiraz edilecek hiçbir makamın olmadığını öne süren müftü, "şehit olduğunu" belirttiği üniversite öğrencisinin ailesi ve yakınlarına yalnızca sabır duaları etmeleri gerektiğini söyledi.

Haber

Zeren’in cenazesinde müftü: Her canlı ölümü tadacaktır, emir büyük yerdendir, itiraz edecek makam yoktur