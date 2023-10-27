Zeren için tüm ülkede öğrenciler sokakta: Antalya

25 Ekim akşamı Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından öğrenciler, dün akşam birçok şehirde ve yurtta sağlıklı ve güvenilir barınma hakkı için eylem yaptı. Antalya'da da öğrenciler saat 00.00 civarında KYK kız öğrenci yurtlarının bahçesinde toplanmaya başladı.

Yurt bahçelerinde toplanan öğrenciler "Düzeniniz batsın öğrenciler yaşasın" ve "Boyun eğme haklarına sahip çık" sloganları atarken, yurt içinde kalan öğrenciler özel güvenlik görevlileri tarafından ablukaya alındı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü önünde oturma eylemi

Öğrenciler, KYK kız öğrenci yurtlarında toplanmalarının ardından Akdeniz Rektörlüğü önüne yürüdü.

Öğrenciler, burada oturma eylemi yaparak sloganlar attı. Sonrasında yurtların önüne tekrar gelen öğrenciler oturma eylemine burada devam etti. Burada bir bildiri okuyan öğrenciler, Akdeniz Üniversitesi'ndeki diğer sorunlara dair konuşma yaptı.

Güvenlik görevlisinden kadın öğrenciye tehdit

Öğrencilerin eylemi sırasında bir güvenlik görevlisinin, ablukaya alınan yurdun içinde bulunan bir kadın öğrenciye "Beni zor kullanmaya mecbur bırakma" deyip el kaldırdığı öğrenildi.