Öğrenciler tüm ülkede Zeren için sokağa çıktı: İl il protestolar

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesiyle bir öğrencinin yaşamını yitirmesi Türkiye'nin dört bir yanında protesto edildi.

Asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ı anmak için Aydın'da kent meydanına karanfil bırakmak öğrencilerin dahi gözaltına alınmasının ardından İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Mersin, Bursa, Diyarbakır, Kars, Bartın ve Dersim başta olmak üzere birçok ilde öğrenciler sağlıklı ve güvenilir barınma hakkı için eylem yaptı.

Aydın'da öğrenciler: Verdiğiniz yorgan kefen oldu

Aydın kent meydanında oturma eylemini sürdürmek isteyen öğrenciler polis tarafından defalarca engellenirken Berin Menderes KYK Kız Öğrenci Yurdunda akşam saatlerinde öğrenciler "İnsanca bir yaşam için mücadeleye" diyerek eylem yaptı. Öğrenciler Zeren Ertaş'ın cansız bedeninin bir yorgana sarılmasını hatırlatarak "Verdiğiniz yorgan kefen oldu" sloganları attı.

İstanbul: Yurtlarımız güvenli, yemeklerimiz sağlıklı olsun

İstanbul'da öğrenciler Cevizlibağ KYK yurdu, Fatma Refet Angın Kız Yurdu, Gülbahar Kız yurdu ile Fatih Sultan Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları başta olmak üzere birçok noktadan ses verdi.

“Ölmek değil barınmak istiyoruz” pankartı açarak ellerindeki telefonlarının fenerleriyle bir araya geldi. Eylemlerde sık sık “Zeren Ertaş isyanımızdır” ve “Ölmeye değil barınmaya geldik” sloganları attı.

Cevizlibağ'da yapılan açıklamada şunlar söylendi:

''Biz bu yaşananları hak etmiyoruz. Hiçbir öğrenci hak etmiyor. Yurtlarımız güvenli, yemeklerimiz sağlıklı olsun istiyoruz. Geçinmek istiyoruz. Okumak istiyoruz. Arkadaşlarımızı ölüme sürükleyen sorumluların adaletle yüzleşmesini istiyoruz. Hakkımızı aradığımızda suçlu muamelesi görmek istemiyoruz. Biz hayatta kalmak istiyoruz.''

#İstanbul Fatih Sultan Erkek ve Kız Öğrenci Yurdundan da ses veriyoruz.



İnsanlık dışı koşulları kabul etmiyoruz❗ pic.twitter.com/DdxgCTyTSX — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) October 26, 2023

📍İstanbul Fatma Refet Angın Kız Yurdu



“KYK uyuma kardeşine sahip çık!” pic.twitter.com/oupPeu4yln — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 26, 2023

'Kaza diyerek üzerini kapatamayacaksınız'

Boğaziçi Üniversitesi'de Kuzey Kampüs’te bir araya gelen öğrenciler sloganlarla yürüdü.

“Kaza diyerek üzerini kapatamayacaksınız” diyen Boğaziçililer, ihmalleri hatırlatarak şu talepleri sıraladı:

Bütçe her sene şirketlerin milyonlarca dolar vergi borcunun silinmesi için değil, biz emekçi çocukları için harcansın.

Kaza diyerek üzerini kapatamayacaksınız, sorumlular bizden koparılan her sıra arkadaşımız için hesap versin.

Bu cinayetlerin tekrarlanmaması için bütün KYK yurtları derhal denetlensin, öğrencilere ve yurtlardaki işçilere denetimleri takip hakkı sağlansın.

Boğaziçi Üniversitesi

ODTÜ: Okullarımızda ölmeye değil, yaşamaya geldik

Ankara'da protestoların ilk adresi ODTÜ oldu. Türkiye Komünist Gençliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda düzenlenen protesto şu mesajla paylaşıldı: ''Bizleri yaşatmayı beceremeyen bu insanlık dışı düzene karşı bir araya geldik ve diyoruz ki: 'Okullarımızda ölmeye değil, yaşamaya geldik!''

Bizleri yaşatmayı beceremeyen bu insanlık dışı düzene karşı bir araya geldik ve diyoruz ki: "Okullarımızda ölmeye değil, yaşamaya geldik!"



Katledilen sıra arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız, insanlık onuruna yakışır bir ülkeyi kuracağız! pic.twitter.com/ov9VCK40Iq — TKG ODTÜ (@tkgodtu) October 26, 2023

Hacettepe Üniversitesi'nde tencere ve tavalarla bir araya gelen öğrenciler, ''Düzeniniz batsın, öğrenciler yaşasın'' dedi. Eyleme bazı öğrenciler de kaldıkları yurt odalarının ışıklarını açıp kapatarak destek verdi.

Eskişehir: Yaşam hakkımızın elimizden alınmadığı insanca bir düzen için

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Dayanışma Ağı çağrısıyla toplanan öğrenciler, ''Yaşam hakkımızın bu düzenin 'kaza'ları ile elimizden alınmadığı insanca bir düzen için buluştuk'' dedi.

✨Bugün #Eskişehir'de Cumhuriyetin 100.yılını selamladık.



🔴Cumhuriyetin tasfiyesine girişen karşıdevrim cephesine karşı laik, bağımsız, eşitlikçi bir ülke için buluştuk.



Yaşam hakkımızın bu düzenin "kaza"ları ile elimizden alınmadığı insanca bir düzen için...



🚩Holdinglerin,… pic.twitter.com/82Qn48G9o8 — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) October 26, 2023

Kentteki üniversitesi öğrencileri daha sonra Bağlar caddesi boyunca yürüdü. Yapılan açıklamada ''Burada öğrenciler öldü! Katil KYK! Bir arkadaşımızın daha ölümüne tahammülümüz yok. Bulunduğumuz her alanda karşılarına dikileceğiz'' denildi.

Eskişehir

İzmir 'Katil KYK' sloganıyla yürüdü

İzmir'de binlerce öğrenci KYK yurtları önünde buluştu. ''Susma sustukça sıra sana gelecek'' sloganı atan öğrenciler, sıra arkadaşlarını da protestoya davet etti.

Bornova Küçükpark’ta da üniversiteliler “Katil KYK” sloganlarıyla yürüdü.

KYK #İzmir Kız Öğrenci Yurdu da ayakta.



Bizleri yaşatmaktan aciz olan bu düzeni başınıza yıkacağız❗ pic.twitter.com/GETWsjtmDo — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) October 26, 2023

Çanakkale: Boyun eğme, KYK'dan hesap sor!

Çanakkale'de KYK yurtlarında başlayan eylemler İskele Meydanı'nda devam etti. Kentin çeşitli noktalarından yürüyen binlerce öğrenci, ''Boyun eğme, KYK'dan hesap sor!'' dedi.

Çanakkale'de KYK yurtlarında başlayan eylemler İskele Meydanı'nda devam ettihttps://t.co/x5r15qNXKu pic.twitter.com/LEWgYAqdey — soL Haber (@solhaberportali) October 27, 2023

​Antalya: Düzeniniz batsın gençler yaşasın

Antalya Bezmi Alem KYK yurdu öğrencileri 'Düzeniniz batsın, gençler yaşasın!' sloganlarıyla eylem yaptı.

Kars'ta 'Katil KYK' sloganları

Kars'ta Murat Çobanoğlu Kız Yurdu, Aydın'da asansör faciasında hayatını kaybeden üniversiteli için eylemdeydi: 'Katil KYK!'...

Adana'da öğrenciler: Susma sustukça sıra sana gelecek

Adana Toroslar Kız Öğrenci Yurdu da dün gece ayaktaydı: 'Susma sustukça sıra sana gelecek'.

Bartın'da da öğrenciler ayakta

Bartın'da üniversiteliler 'İhmaller yüzünden can vermek istemiyoruz!' dedi.

Kocaeli: 'Kaza değil, cinayet!'

Kocaeli Semiha Ayverdi KYK Yurdu öğrencileri asansör faciasındaki sorumluluklarının üstünü örtmeye çalışan yetkililere seslendi: 'Kaza değil, cinayet!'

📍 Kocaeli Semiha Ayverdi #KYKYurdu



Kaza diyemez, suçunuzu örtbas edemezsiniz. Haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz: "Kaza değil cinayet!"



Hesap vereceksiniz! pic.twitter.com/rYU38DUhgI — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 27, 2023

Diyarbakır'da öğrenciler asansör faciası ve tacize karşı buluştu

Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan İvaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu'nda bir kadın öğrenci, belediye otobüsünün kendisini yurt önünde değil de kampüs girişi önünde indirmesi üzerine yurda yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Yurt yolunu yürüyen öğrenci bu sırada tacize uğradı.

Yurtta bulunan kadın öğrenciler, hem KYK yurdundaki asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş hem de arkadaşlarının uğradığı tacizi protesto etti.

Evrensel'in haberine göre, öğrenciler “ Tacize uğramak istemiyoruz” , “Burada taciz istemiyoruz”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Okumaya geldik, ölmeye değil”, “Öğrenciye değil, katillere barikat” sloganları ve ıslıklarla öfkelerini dile getirdi.

Van'da öğrenciler: Boyun eğme, yaşamına sahip çık

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri de bugün bir eylem düzenleyerek KYK yurdunda bir öğrencinin ölümüyle sonuçlanan asansör faciasını protesto etti. Öğrenciler "Boyun eğme, yaşamına sahip çık" sloganı attı.

İstanbul'da eylem: 'Katil KYK'

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde öğrenciler Aydın'daki KYK yurdunda yaşanan asansör faciasına karşı bir araya gelerek eylem yaptı. Eylemde "Katil KYK" sloganları atıldı.