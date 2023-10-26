KYK yurdunda 16 kişiyi taşıyan asansör düştü: 1 öğrenci hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör "kazası" meydana geldi.

16 kişinin bindiği asansör iddiaya göre üst katlardan düştü, 1 öğrenci hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitiren öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş olduğu belirlendi.

Günlerdir asansörlerin tehlikeli olduğu konusunda yurt yönetimini uyardıklarını ancak dikkate alınmadığını söyleyen öğrenciler olayın ardından "Katil KYK" sloganlarıyla eylem yaptı.

Aydın Valisi'nin ilk işi suçu öğrencilere atmak oldu

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA'ya yaptığı açıklamada yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirtti. Vali Canbolat, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik" diye konuştu.

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Sesimizi duyun'

Yaşanan faciası sonrası öğrenciler yurt binası önünde toplandı. Ölüme neden olan ihmal sloganlarla protesto edildi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Yurdun önüne gelen Aydın Valisi öğrencilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Vali Yakup Canbolat'ın olduğu araç, tepkiler nedeniyle koruma altına alındı.

Yurtta kalan bir öğrenci sosyal medyadan yayınladığı videoda olayı şöyle anlattı: ''Videoya almamamız konusunda çok uyarıldık, üstelik buralara kapatıldık. Sesimizi çıkarmamamızı sağlamaya çalışıyorlar.

Günlerdir uyardığımız asansör sonunda düştü. Kurtlu yemeklerden ziyade canımız da artık tehlikede.

Çok uyardık, hepimiz dedik. Fakat bir türlü bu asansör yapılmadı. Şu an içeride kim bilir kimin evladı canıyla cebelleşiyor. Yüksek kattan düştüğü söyleniyor. Ve gerçekten bu durum hakkında hiçbir şey yapılmayacak sanırım. Çünkü görüntü almamızı bile engellemeye çalışıyorlar. Artık sesimizi duyun."

Yurttaki öğrenciler anlattı: 'Asansör hep bozuktu, binmeyin diyorlardı'

Asansör faciasının yaşandığı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri ihmaller zincirini soL'a anlattı:

Yurttaki güvenlik görevlilerinin kendilerine "asansörlere binmeyin" diye uyarıda bulunduğunu belirten öğrenciler, "Geçtiğimiz hafta asansör bir anda bir kat boşa düştü. Çok korktuk'' dedi.

Bir asansörün kapsının hiç kapanmadığını ifade eden öğrenciler yaşadıkları sorunları "Biz hep aynı asansörü kullanıyoruz o yüzden, kapısı kapanmayana binmemeye çalışıyoruz. C Blok'taki asansörler de öyle. Bakımları iyi yapılmıyor herhalde, sürekli arıza çıkarıyordu. Öyle asansörde kalmaya, kapının açılmamasına ya da kapanmamasına alıştı herkes" diye anlattı.

Zeren Ertaş’ın 9 Temmuz'da sosyal medya hesabında paylaştığı asansör fotoğrafındaki 'Sadece ölüler görür' ifadesi dikkati çekti

MMO Aydın Şubesi: 'Asansör bakımları periyodik değildi ve aksıyordu'

Aydın Valisi Yakup Canbolat, asansörün bakımının bir ay önce yapıldığını söylemiş ve faciadan 15 kişilik asansöre 16 kişi binen öğrencileri suçlamıştı.

soL, Valinin iddialarını Makina Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Tunç Erlaçin'e sordu. Kentteki asansör sorunlarının uzun zamandır devam ettiğini ve düzenli bakımların aksadığını ifade eden Erlaçin, gerekli özenin gösterilmediğine dikkat çekti.

soL'a konuşan makina mühendisleri de asansöre 15 yerine 16 kişinin binmesinin bir şeyi değiştirmeyeceğini, çünkü bu durumda asansörün düşmeyeceğini, sadece çalışmayı durduracağını belirtti.

Öğrencilerden kent meydanında protesto: 'Ölmeye değil okumaya geldik'

Asansör faciası sonrasında yaralanan ve yaşamını yitiren öğrenciler için bir araya gelen üniversite öğrencileri Atatürk Kent Meydanı'nda buluşarak yaşananları protesto etti.

''Ölmeye değil okumaya geldik'' pankartı açarak "Katil KYK" sloganları atan öğrencilere Aydınlı yurttaşlar da destek verdi.

Bakanlıktan açıklama: Yurt müdürü açığa alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yurt müdürünün açığa alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir.

Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır."

Firma sahibi gözaltına alınacak

Aydın Hedef'te yer alan habere göre, Aydın Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı ve asansör firması sahibi C.I. hakkında gözaltı kararı çıkardı. Olay yerine giden C.I.'nın ifadesinin alınacağı açıklandı.

Öğrencilere reva görülen: Böcekli yemek

İhmaller, intiharlar ve koğuş sistemini anımsatan odalarıyla protesto edilen KYK yurtları, hijyenik olmayan koşullarıyla da tepkilere neden oluyor.

Asansör faciasının yaşandığı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 19 Ekim akşamı verilen yemekte de böcekler olduğu görüldü.

TKG: Kaza değil, cinayet!

Tükiye Komünist Gençliği (TKG) yayımladığı açıklamayla olayın bir kaza değil, adeta cinayet olduğu vurgulayarak sorumlulardan hesap sormaya çağırdı.

Yetkililerin, yaşanan ihmaldeki sorumluluklarını örtbas etme girişimlerine dikkat çeken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Asansörün arızasını giderip arkadaşımızın hayatını kaybetmesine engel olmayanlar, en iyi yaptıkları şeyi yapmayı ise asla ihmal etmiyorlar: Örtbas. Evet bu olayda da akıllarına ilk gelen şey olayı örtbas etmek oldu. Olay gecesi arkadaşlarını kaybetmiş olan öğrencileri yurda kilitleyerek görüntü almalarını engellemeye çalıştılar ancak öğrenciler arkadaşlarını kaybetmenin yarattığı öfkeyi, yönetimi istifaya çağırarak dile getirdiler.

Altını çiziyoruz; arkadaşımızın hayatına sebep olan olayın sorumlusu insan hayatını hiçe sayan, en temel ihtiyaçları alınır satılır hale getiren, öğrencisini yaşatmaktan aciz bu düzenin ta kendisidir.

Bu olayın üzerinin kapatılmasına, geçiştirilmesine izin vermeyeceğiz. Yaşanan cinayetin hesabını mutlaka soracağız.''