Çanakkale'de KYK yurdunda şüpheli ölüm

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de iki öğrencinin intihar ettiği haberleri ülke gündeminde yer almıştı. Çanakkale’de bir üniversite öğrencisi, KYK yurdunda şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.
Çanakkale Gündem'in haberine göre Tekzen bölgesinde yer alan Kerime Sultan KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda bir öğrenci gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Öğrencinin kendisini 5. kattan merdiven boşluğundan bıraktığı ileri sürülürken olayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden yapılan duyuruda, “Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencimiz Samet Taş vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.