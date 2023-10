Eskişehir’deki öğrenciler anlatıyor: 'Her intihar bir başka öğrenciyi etkiliyor'

Eskişehir, yıllardır “öğrenci kenti” olarak tanınıyor. Şehir son bir haftada iki öğrencinin intiharıyla sarsıldı. Bu intiharlar aynı zamanda öğrencilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunları da sarsıcı biçimde hatırlattı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ulaşım zammı, yemekhane fiyatlarına gelen zamlar da "geçinemeyen" öğrencileri tekrar gündeme getirdi.

soL'a konuşan öğrenciler intiharların temel nedeninin politik olduğunu vurgularken en güzel yıllarının heba edildiğini belirtiyor.

'Her öğrencinin hayatında bir kez yaşayacağı bu güzel döneme engel oluyorlar'

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Mert “Bence yaşananlar öğrencilerin maddi yetersizliğine dayanıyor. Bu maddi yetersizlik hem öğrencilerin hayatında bir sefer yaşayacağı bu güzel dönemleri yaşamasına engel oluyor hem de yaşanan her intihar bir başka öğrenciyi etkiliyor.”

Zeynep de Anadolu Üniversitesi öğrencisi. Hazırlık sınıfında okuyor. “Eskişehir’i tercih eden öğrenciler olarak burada daha iyi bir öğrenim hayatının yanında en düşük ekonomik imkanlarla bile rahat yaşayabileceğimizi düşünerek tercihimizi yaptık” diyen Zeynep, intiharların nedenini öğrencilerin bu düzenle hiçbir bağının kalmamasına bağlıyor:

“Yaşanan öğrenci intiharlarının üzücü olmasının yanında maalesef şaşırtıcı olmadığını düşünüyorum. Eskişehir’i tercih eden öğrenciler olarak burada daha iyi bir öğrenim hayatının yanında en düşük ekonomik imkanlarla bile rahat yaşayabileceğimizi düşünerek tercihimizi yaptık. Giderlerin yüksek miktarda artması ama gelirlerin komik rakamlarda kalması sebebiyle zaten aile evinde de zorluk yaşayan öğrenciler şehir dışında daha da zorlanıp bunalıma sürüklenmelerinin sonucunda ne yazık ki kendilerine güzel bir hayat sunmayan bu düzende yaşamlarına son vermeyi kurtuluş olarak gördüler.”

'Devlet sorunlarımızı umursamıyor'

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Zerin ise “Öğrenciler gerçekten belli bir seviyeye kadar ellerindekilerle yetinmeye çalışıyorlar ama bir süre sonra yetemediklerini anlıyorlar. Çıkış yolu olarak intihar gibi şeylere yöneliyorlar. Bir aşamada asıl sorun üniversitelerin bu durumlara kayıtsız kalması. Okullarımız ve devlet; bizim sorunlarımızı umursamıyorlar; ne yaptığımız, ne durumda olduğumuz, nasıl geçindiğimiz, nasıl yaşadığımız…” diyerek intihar olaylarını yorumladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Bahadır; intiharlardan gençliği bencilliğe iten, sosyalleşmeyi bile enflasyona tabi tutan düzeni sorumlu tutuyor:

“Kahve içmeyi dâhi lüks hâle getiren bu düzende durumu olmayan ve çalışmaya mahkûm gençlik ne kadar sosyalleşebilir?” diye soran Bahadır şöyle devam ediyor: “İnsanlarla bir arada olamayan biri yaşamını somutlaştıramaz, hayallerde yaşar, yaşamını önemsiz belki de kendine yüklenen dertlerle birlikte bir acı sembolü olarak görür. Emeğimizin ve gençliğimizin hakkı olan insanca yaşamı yaratmadığımız sürece bunlar son olmayacaktır.”

'Belki uzaktan çok mutlu bir şehir gibi görünüyor ama…'

Ekonomik durumu hakkında konuşan Zeynep, hazırlık sınıfına devam etmesi için alması gereken kitapların 1600 lira tuttuğunu söyleyerek kitap almak için bile maddi destek aldığını söyledi. Okuma kitabı alırken daha ucuza bulmak için uzun uzun araştırma yapmak zorunda kaldığını söyleyen Zeynep sözlerini şöyle sürdürdü: “Aile evindeyken bile sosyal hayatıma para harcayamadığımdan şu anda da benim için çok değişen bir şey yok. Öğrenciler olarak akademik açıdan ücretli kurslardansa okulun imkanlarıyla kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.”

Mert de Zeynep gibi kitap fiyatlarından örnek veriyor ve şu sözlerle ekonomik duruma tepki gösteriyor: “Şu an kitap fiyatları vs. her şeyin fiyatı belli. O yüzden bir şey alıyorsak diğer şeye gücümüz yetmiyor. Herkes biliyor mevcut fiyatları, zor.”

Zerin ise barınma sorununa dikkat çekerek Eskişehir’in uzaktan "çok mutlu, deli dolu bir şehir" gibi göründüğünü ama gerçeğin böyle olmadığını belirtti: “Evi ya da yurdu olmayan, durumu olmayan o kadar çok öğrenci var ki… Eskişehir belki uzaktan çok mutlu, deli dolu bir şehir gibi görünüyor ama içinde zor zamanlar geçirenler ve sesini duyuramayanlar var.”

'Her geçen gün daha da zor geçiniyoruz'

KYK yurtlarının şehir merkezi ve okullara uzak olduğunu hatırlatan Zeynep, bu pazartesiden itibaren zamlanan yol parasının da bindirdiği yükle KYK yurdunda kalmanın ev faturası parasına eşit olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu hem öğrenci için hem aile için büyük bir zorluk. Eskişehir’in öğrencilere yetmeyen daha çok öğrencileri ticari kaynak olarak gören bir yere dönüştüğünü düşünüyorum.”

Mert, Eskişehir’in hâlâ diğer büyükşehirlere göre daha yaşanılabilir olduğunu söyledi ancak son zamlardan sonra bunun da artık zorlaştığını belirtti: “Eskişehir, diğer büyükşehirlere göre daha yaşanılabilir. Küçük bir şehir her şeyden önce. Anadolu Üniversitesi merkeze yakın. Haliyle İstanbul, Ankara gibi şehirlere kıyasla öğrenciye yetebilecek bir şehir. Ama üst üste gelen bu zamlardan sonra her geçen gün daha da zor geçiniyoruz.”