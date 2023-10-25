TKP: Bu ülkeyi holdinglerin ve tarikatların elinden alacağız

Türkiye Komünist Partisi, Cumhuriyet'in 100. yılı için İstanbul, Ankara ve İzmir'de yürüyecek.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Sosyalizm için, Cumhuriyet için YÜRÜYELİM!" paylaşımı yaparak 28 Ekim'de saat 19:00'da yürüyecekleri noktaları paylaştı. 

İstanbul’da Şişli Cevahir AVM’den Harbiye Askeri Müze’ye; Ankara’da Yüksel İnsan Hakları Anıtı’ndan Sakarya Caddesi’ne; İzmir’de Alsancak Penguen Kitapevi’nden Gündoğdu Meydanı’na yürünecek.

Yapılan açıklamada, "Bu ülkeyi holdinglerin ve tarikatların elinden alacağız!" denildi.

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