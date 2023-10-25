TKP: Bu ülkeyi holdinglerin ve tarikatların elinden alacağız

Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Sosyalizm için, Cumhuriyet için YÜRÜYELİM!" paylaşımı yaparak 28 Ekim'de saat 19:00'da yürüyecekleri noktaları paylaştı.
İstanbul’da Şişli Cevahir AVM’den Harbiye Askeri Müze’ye; Ankara’da Yüksel İnsan Hakları Anıtı’ndan Sakarya Caddesi’ne; İzmir’de Alsancak Penguen Kitapevi’nden Gündoğdu Meydanı’na yürünecek.
Yapılan açıklamada, "Bu ülkeyi holdinglerin ve tarikatların elinden alacağız!" denildi.
Bu ülkeyi holdinglerin ve tarikatların elinden alacağız!— TKP (@tkpninsesi) October 25, 2023
Sosyalizm için, Cumhuriyet için
YÜRÜYELİM!
🗓️ 28 Ekim Cumartesi, 19.00#Cumhuriyetİçin #SosyalistCumhuriyet #YüzüncüYıl pic.twitter.com/7xrYjYiPbi