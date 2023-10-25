TKP: Bu ülkeyi holdinglerin ve tarikatların elinden alacağız

Bu ülkeyi holdinglerin ve tarikatların elinden alacağız!



Sosyalizm için, Cumhuriyet için

YÜRÜYELİM!



🗓️ 28 Ekim Cumartesi, 19.00#Cumhuriyetİçin #SosyalistCumhuriyet #YüzüncüYıl pic.twitter.com/7xrYjYiPbi