Aydın'da yurttaki öğrenciler anlatıyor: 'Asansör hep bozuktu, binmeyin diyorlardı'

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim gece yarısında yaşanan asansör "kazasında" bir öğrenci yaşamını yitirdi. Konuya dair soL'a konuşan öğrenciler yurttaki asansör sorunun kronik olduğunu ve sürekli benzer sorunlar yaşandığını ifade etti.

soL'a konuşan Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerden Melek*, "Bu sorunlar sürekli oluyor. Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu üç bloktan oluşuyor. Binalar zaten eski. Depreme dayanıklı mı onu da bilmiyorum. Ben B Blok'ta kalıyorum. C Blok'ta dün akşam bu facia yaşandı. Tahmin ediyorum ki A blokta da durum aynıdır" diyor.

'Güvenlikler asansöre binmeyin diyordu'

Yurttaki güvenlik görevlilerinin kendilerine "asansörlere binmeyin" diye uyarıda bulunduğunu belirten Melek, "Geçtiğimiz hafta asansör bir anda bir kat boşa düştü. Çok korktuk. Sonra servis falan geldi baktı. Ama güvenlikler bize 'Servis geldi baktı ama siz yine de pek güvenmeyin ne olur ne olmaz kullanmayın asansörü' dedi. Bu dediğim örnek B Blok'ta yaşandı. Birçok öğrenci buna şahittir" diyor.

'Bir asansörün kapısı hiç kapanmıyordu'

Bir asansörün kapsının hiç kapanmadığını ifade eden öğrenciler "Burada, B Blok'taki iki asansörden birinin kapısı hiç kapanmıyordu mesela. Biz hep aynı asansörü kullanıyoruz o yüzden, kapısı kapanmayana binmemeye çalışıyoruz. C Blok'taki asansörler de öyle. Bakımları iyi yapılmıyor herhalde, sürekli arıza çıkarıyordu. Öyle asansörde kalmaya, kapının açılmamasına ya da kapanmamasına alıştı herkes. Bu felaket yaşanmasa böyle devam ederdi, uzun zamandır böyle çünkü" diye anlatıyor yaşadıkları sorunları.

Vali derhal bahane üretti: '16 kişi bindi öğrenciler ondan oldu'

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA'ya yaptığı açıklamada, soL'un ulaştığı gerçeklerin hiçbirine değinmeksizin derhal sorumluluğu öğrencilere atarcasına yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını söyledi.

*Öğrencinin adı sorun yaşamaması için editör tercihi olarak değiştirilmiştir.