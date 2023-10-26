Asansör faciasında ölen öğrencinin babası: 'Devlete inancımı kaybettim'

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim gece yarısında yaşanan asansör "kazasında" Zeren Ertaş isimli öğrenci yaşamını yitirmişti.

Aydın Hedef'in haberine göre, Ertaş’ın ailesi kızlarının cenazesini teslim almak üzere Aydın’a geldi. Burada Aydın Valisi Yakup Canbolat ile görüşen baba Akın Ertaş, “Ben devlete inancımı kaybettim. Çocuğumu ilk defa devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma 20-25 gün bakamadı" diyerek tepki gösterdi.

'Devlete inancımı kaybettim'

Hastanedeki bekleyiş sırasında fenalaşan anne Ertaş, Valiye, ''Benim kızım kaymakam olacaktı'' diye seslendi. Baba Akın Ertaş ise “Ben kızıma saygılı olmayı öğrettim. Karıncayı dahi incitmezdi. Yüzümü yere eğmedi hiç. Çocuğumu devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma bakamadı. İhmal sonucu olduğu için çok yaralıyız. Benim çocuğum yandı, biz yandık, başka çocuklar yanmasın. Ancak bu, dilek ve temenniyle olmuyor” dedi.

Vali Canbolat, soruşturmanın devam ettiğini dile getirerek sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını söyledi.