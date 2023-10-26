Aydın KYK yurdundaki facia: Asansörler arızalı diyen öğrencileri azarlamışlar

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim gece yarısında yaşanan asansör "kazasında" bir öğrenci yaşamını yitirmişti. Konuya dair soL'a konuşan, uzun süre olayın yaşandığı yurtta kalan öğrencilerden İşletme Bölümü öğrencisi B.T., daha önce asansörlerle ilgili olarak defalarca yönetime şikayette bulunduklarını ancak her seferinde de azarlandıklarını belirtiyor.

'Kimse keyfinden kalabalık binmiyordu asansöre, bir tanesi hep arızalıydı'

Yurt bloğundaki iki asansörden birinin daima arızalı olduğunu ifade eden B.T. "Asansör sorunu yurda ilk gittiğim günden itibaren hep vardı. Bir günde beş defa uyarı veriyordu. Çoğu zaman yürüyerek çıkıyorduk veya bir tanesi arızalanınca 20 kişi sıra bekliyorduk. Evet biz öğrencilerin de belki hatası vardı, 15 kişilik asansöre 20 kişi binmeye de çalışıyorduk ama keyfimizden değil. Biri genelde arızalı olduğu için yapılıyordu bu" diye anlatıyor.

B.T. dahil öğrencilerin kendilerini sorgulamalarının sebebi, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın olayın ardından yaptığı açıklamada "15 kişilik asansöre 16 kişi binmişler" diyerek suçu öğrencilere atması. Oysa soL'un ayrıntılarını yazdığı üzere Vali'nin açıklaması herkesi yanıltıyor, çünkü hem yönetmelik gereği 15 kişilik asansörlerin gerçek kapasitesinin 18 kişi olması hem de fazla yük bindiğinde asansörün durması gerekiyor.

'Ne zaman düzelecek dediğimizde azarlıyorlardı'

Yurtta yaşadığı sorunlardan ötürü yurdu terk ederek memleketine geri dönen B.T ve oda arkadaşı, yurt şartlarının kötü olduğundan söz ediyor. "Ben okulu bıraktım, oda arkadaşım da eve çıktı zaten" diyen B.T. "Ne zaman düzelecek, asansörcü çağırın dememize rağmen sürekli merdiven kullanmamızı söylüyorlardı, öğrencileri azarlıyorlardı. Ama içeride hasta olan, astımı olan, yürüyemeyen öğrenciler de vardı. Asansörsüz çıkmaları imkansız tabii" sözleriyle anlatıyor yaşadıklarını.

'Elektrik lambalarından sular sızıyordu, benzer faciaların olmaması tesadüf'

Kaldıkları yurt odasında su altyapısından kaynaklanan sızıntıların olduğunu belirten B.T. "Yurt gerçekten kışın sıcak oluyordu. Bize de 'Daha ne istiyorsunuz, sıcacık yurt işte' diyorlardı. Evet gerçekten sıcaktı. Ama konu bu değil ki. Lambaların olduğu yerlerden sular sızıyordu. Haber verince de suyun aktığı yere sadece kova koyuyorlardı. Düşünün lambalardan su sızıyor ama sadece kova koyarak önlem alıyorlardı. Tamirci 2 ay sonra gelmişti. Başka ölümlerin olmaması sadece tesadüf" diyor.