MMO Aydın Şubesi: 'Asansör bakımları periyodik değildi ve aksıyordu'

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim gece yarısında yaşanan asansör "kazasında" bir öğrenci yaşamını yitirdi.

Yaşanan facianın ardından soL'a konuşan Makina Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Tunç Erlaçin, asansörlerin bakımlarının genel olarak aksadığını ve periyodik bakımlara özen gösterilmediğini ifade etti.

Uzunca yıllardır kentteki asansör bakım ve onarımlardan Makina Mühendisleri Odası yetkiliyken, sözleşmesi devam etmesine rağmen 2020 yılında bu yetkinin ellerinden alınarak Efeler Belediyesi tarafından özel bir kuruma verildiğini belirten Erlaçin, bakımların periyodik olmadığına dair meslek odası olarak çok kez açıklama yaptıklarını ve uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

soL'a konuşan Tunç Erlaçin "Şu an olay yerinde incelemeler yapmak için gerekli izinleri bekliyoruz savcılıktan. Olay yaşanır yaşanmaz teknik görevli arkadaşlarımız yurda gitti. Çünkü daha önceleri biz kontrol ediyorduk bu asansörleri. Ancak zaman içinde Efeler Belediyesi bizden bu yetkiyi alarak bunu başka bir firmaya verdi. Dolayısıyla da bizim şu an olay yerine girmemize müsaade etmiyorlar. Savcının özel iznine tabi bu durum. Şu an biz kendi tespitlerimizi yapmak istiyoruz" dedi.

'İnsanların hayatını hiçe saydılar, tecrübesiz eleman aldılar'

Asansörlerin periyodik bakımlarının yerel yönetimlerin inisiyatifinde olduğunu belirten Tunç Erlaçin, konuya dair Makina Mühendisleri Odası olarak daha önce benzer sorunlara işaret ettikleri basın açıklamalarını hatırlattı. Belediyenin Makina Mühendisleri Odası'nın yetkisini feshettikten sonra ihaleyi verdiği firmanın internette "tecrübesiz eleman" ilanına çıktığını ifade eden meslek odası, ilgili kararın alındığı 2020 yılında yaptığı basın açıklamasında "Söz konusu idarelerce alınan bu karar halk kavramı yerine müşteri kavramının, halkçı belediyecilik yerine rantçı belediyecilik yönetim anlayışının tercih edildiğini göstermektedir. Kaldı ki; Efeler Belediyesi'nin protokol imzaladığı firma, halkın hayatını ilgilendiren bu hassas konuda internet aracılığıyla tecrübesi olmayan asansör kontrol elemanı aramaktadır" ifadelerine yer vermişti.

Asansöre 15 yerine 16 kişinin binmesi bir şey değiştirmiyor

Konuya dair soL'a konuşan makina mühendisleriyse yaşanan arızanın fren arızasından kaynaklanmış olabileceğini ama kesin sonucun savcılık incelemesi sonrası yapılacak teknik incelemeler ve bilirkişi raporuyla ortaya çıkacağını belirtti.

Konuyla alakalı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda "6331 sayılı 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' uyarınca yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendi; 'Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur' hükmündedir" ifadesi yer alıyor. Mevzuatta asansörlerin belirttikleri miktardan daha fazla taşıma kapasitesi olması gerektiğinin altı çiziliyor.

Makina mühendisleri aynı zamanda "kırmızı Uyarı" alan asansörlerin hemen elektrik aksamının kapatılması ve kullanım dışına alınması gerektiğini ifade ediyor. Belediyelerin esasında kırmızı etiket alan asansörler için mühürleme yetkisine sahip olduğunu belirten uzmanlar, belediyenin böyle bir adım atıp atmadığı konusunda da hatırlatmalarda bulunuyor.

'Fazla kişi binse dahi asansör çalışmazdı'

Bir fazla kişinin asansöre bindiği takdirde asansörün düşmesinin değil fazla kişinin inmesi yönünde ikaz sisteminin çalışmasının gerekeceğini ifade eden uzmanlar sorumluluğun esas olarak "bina yöneticileri" ya da "asansörün işletmecisinde" olduğunu ifade ediyor.

Asansörlerin aslında oldukça güvenli araçlar olduğunu belirten uzmanlar, olası bir durumda devreye girecek ek emniyet tedbirlerinin olduğunu, güvenlik sensörlerinin yer aldığını hatta halat kopsa dahi paraşüt sisteminin açılması gerektiğini ifade ediyor. Ancak bakım yapan firmanın TSE hizmet belgesinin olup olmadığı ve periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı sorularının yanıtlanması gerekiyor.

soL'un ulaştığı bilgiye göre yurt asansörlerinde halen kırmızı etiket alan asansörler var ve bunlar halen kullanılıyor.