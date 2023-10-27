İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler asansörde kaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim gece yarısında yaşanan asansör "kazasında" bir öğrenci yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin dört bir yanında hem eylemler dalga dalga büyüyor hem de öğrenciler yaşadıkları problemleri yüksek sesle haykırıyor. Bugün İstanbul Üniversitesi'nde de öğrenciler asansör çökmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş için bir araya geldi.

O sırada fakültedeki öğrenciler, asansörde kaldı. Arkadaşlarına sınıf Whatsapp gruplarından yazan öğrenciler, asansörde kaldıklarını ve yerlerini tarif etti.