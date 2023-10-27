Zeren'in öldüğü yurtta geçen hafta da düşen asansörün görüntüleri ortaya çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim gece yarısında yaşanan asansör "kazasında" bir öğrenci yaşamını yitirdi. Konuya dair soL'a konuşan öğrenciler yurttaki asansör sorunun kronik olduğunu ve sürekli benzer sorunlar yaşandığını anlatmıştı.

Yurttaki güvenlik görevlilerinin kendilerine "asansörlere binmeyin" diye uyarıda bulunduğunu belirten öğrenciler, "Geçtiğimiz hafta asansör bir anda bir kat boşa düştü. Çok korktuk. Sonra servis falan geldi baktı. Ama güvenlikler bize 'Servis geldi baktı ama siz yine de pek güvenmeyin ne olur ne olmaz kullanmayın asansörü' dedi. Bu dediğim örnek B Blok'ta yaşandı. Birçok öğrenci buna şahittir" demişti.

Öğrencilerin bahsettiği geçen haftada düşen asansörün görüntüleri ortaya çıktı.