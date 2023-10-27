Asansör faciasına adım adım böyle gelindi: AKP rant istedi, CHP şirketlere verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim gece yarısında düşen asansör sebebiyle Zeren Ertaş hayatını kaybetti.

16 öğrencinin olduğu iddia edilen asansörde Zeren hayatını kaybederken, asansörün içindeki öğrencilerden yaralananlar oldu. Yurt yönetimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, belediye ve asansör firmasına gözler çevrildi. Sorumluların ortaya çıkması için, bir daha ölmemek için, kaybettikleri arkadaşları için öğrenciler Türkiye’nin dört bir yanında sokakta. Peki, sorumlular kim?

AKP bu saldırıya yıllarını verdi

Meslek odalarını hedefe koyan ve işlevsizleştirmek için büyük hamlelerde bulunan AKP iktidarı gelinen noktada büyük paya sahip.

AKP, başından beri ülkeyi talan etmesinin önünde engel olan meslek odalarına düşmanlık besliyordu. 2008 yılının Aralık ayında, o dönem Başbakan olan Erdoğan, bir konuşmasında, meslek odalarının yürüttüğü yargı mücadelelerini gündeme getirerek, “Danıştay’a dava açarlar, bilmem nereye dava açarlar. Bunlar yapılmasın derler. Bir de belediyelerimiz bunlarla uğraşır. Yapılacak olan birçok şeyi şu anda yapamıyorsak inanın bu Odalar sebebiyle yapamıyoruz” demişti.

Ardından 2009'da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu kapsamlı bir rapor hazırlayıp Başbakanlığa iletti. Buradan itibaren AKP adım adım meslek odalarına saldırmaya başladı. 2011'de gece yarısı kanun değişikliği yapıldı. Temmuz 2013'te Gezi Direnişi'nin ardından AKP, bir geceyarısı, birdenbire, torba yasaya TMMOB'un etkisini sınırlamaya yönelik maddeler sokuldu. Ardından 2015'te hükümet, TMMOB'ye karşı haftalar süren bir medya kampanyası başlattı ve yeni düzenlemelerle meslek odalarının yetkilerini iyice kısıtladı.

Bu süreçle birlikte günden güne TMMOB'ye bağlı, kamu çıkarlarını önde tutan meslek odaları yerine kâr amacı güden özel firmalar denetim ve onay merci olarak belirlendi.

Efeler belediyesi de AKP'nin yolundan gitti

AKP’nin açtığı yolun ardından CHP de gitti. Bunun bir örneği Zeren’in de hayatını kaybettiği Aydın Efeler Belediyesi’nde yaşandı. Uzunca yıllar kentteki asansör bakım ve onarımlarından Makina Mühendisleri Odası yetkiliyken, sözleşmesi devam etmesine rağmen 2020 yılında bu yetki ellerinden alınarak Efeler Belediyesi tarafından özel bir kuruma verildi. Bunun ardından TMMOB’den yapılan açıklamada, “17 yıldan beri haklı bir şekilde yandaş beslemekle, yolsuzluklar, adam kayırmacılıkla eleştirdiğiniz AKP iktidarıyla, aynı uygulamaları yapar duruma geldiğinizin farkında mısınız?” sorusu da sorulmuştu.

Hatta yapılan açıklamada şu ifadeler de yer almıştı:

“Söz konusu idarelerce alınan bu karar “HALK” kavramı yerine “MÜŞTERİ” kavramı, HALKÇI belediyecilik yerine RANTÇI belediyecilik yönetim anlayışının tercih edildiğini göstermektedir. Kaldı ki; EFELER BELEDİYESİ’nin protokol imzaladığı firma, halkın hayatını ilgilendiren bu hassas konuda internet aracılığıyla tecrübesi olmayan ASANSÖR KONTROL ELEMANI aramaktadır.”

Efeler ilçesindeki kız ve erkek yurtlarının bakım ve onarımı Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Irmak Asansör tarafından yapılıyor. Periyodik denetim ve muayenesi de Akreditest adlı bir firma tarafından gerçekleştiriliyor.

CHP’nin asansör macerası: 'Tuncay Özkan Asansörcülük'

Tek örnek Efeler Belediyesi değil. CHP'den Menemen Belediye Başkanı seçildikten sonra düzenlenen hurda operasyonunda tutuklanıp 7 ay hapis yatan ve görevden uzaklaştırılan Serdar Aksoy, belediye başkanlığına seçildiğinde belediyenin maddi sorunlarının olduğu ve kredi arayışına girdiklerini anlatmış ve "500 milyonluk asansör rantı" iddiasını öne atmıştı.

Aksoy’un iddiasına göre, kredi almak için Ankara’ya gittiğinde Koç Holding'e ait Yapı Kredi Bankası binasında, Necip Hablemitoğlu suikastinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla yargılanan eski asker ve avukat Levent Göktaş’ın hukuk bürosu vardı. Aksoy, burada Göktaş'ın kendisine "Tuncay Özkan senden birtakım taleplerde bulunur, sen de artık bunu bir şekilde halledersin" dediğini iddia etti. Taleplerse şunlar oldu: AND isimli asansör firmasıyla ilçedeki asansörlerin bakım ve denetimi için anlaşmaları, Güneşim Medya ile çalışma yapması.

Tüm bu iddiaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına iddiayı dile getiren kişiler hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunuldu. “İftira”, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma”, “Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçları üzerinden soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.

AND Asansör’ün sitesinde yetki alanımız kısmında 41 belediyeyle anlaşmalı çalıştığı belirtiliyor. Anlaşma yapılan belediyelerin isimleri de tek tek paylaşılmış.

İşte o belediyeler: