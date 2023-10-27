KYK panikte: Ülke genelinde yurtlarda asansör bakımı yaptılar, birçoğunu kapattılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim gece yarısında yaşanan asansör "kazasında" bir öğrenci yaşamını yitirmişti.

Asansör faciasında olay yerinde Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesi üzerine Kredi ve Yurtlar Kurumu tedirgin olmuş olacak ki yurt genelindeki tüm öğrenci yurtlarında 24 saat içinde asansörler incelemeye alındı ve birçok yurttaki asansörler kullanıma uygun olmadığı için kapatıldı.

Kazanın olduğu saatlerde merkez kampüsteki kırmızı etiketli asansör kullanılmaya devam ediyordu

soL'un ulaştığı bilgilere göre Işıklı'da bulunan Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kazanın meydana geldiği saatlerde, Aydın Merkez Kampüs'te bulunan öğrenci yurdundaki kırmızı etiketli asansör kullanılmaya devam ediyordu.

soL'un ulaştığı bilgiye göre kazanın meydana geldiği saatlerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü'nde yer alan yurtlardaki asansörler geçtiğimiz ay incelenmiş ve kırmızı etiket almıştı. Ancak buna rağmen kullanımına devam edildi.

Konuya dair soL'a konuşan öğrenciler, Türkiye genelinde bir anda yurtlarda bakım ve tadilatların başladığını ve kullanıma uygun olmayan asansörlerin hızlıca müdahale edilerek kullanım dışı bırakıldığını belirtti.

Akılları başlarına yeni geldi: Birçok asansör kullanıma uygun değilmiş

Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye genelinde asansörlerin incelemeye alındığı KYK'ya ait yurtlardaki asansörlerin kullanıma uygun olmadığı ve acilen elektrik aksamının kapatılarak durdurulması gerektiği ortaya çıktı.

Dün yaşanan asansör faciasından sonra, Ankara Çubuk ve Milli Piyango yurtlarındaki asansörlerin kullanıma uygun olmadığı için kullanım dışı bırakıldığı öğrenildi. İstanbul'da Tuzla Piri Reis Yurdu ve İBB Maltepe Kız Öğrenci yurtlarında bulunan ve sürekli bozulan asansör bakıma alınırken Gaziantep, Konya, Hatay gibi birçok şehirde KYK görevlileri asansör mesaisindeydi. Çok sayıda asansör kullanım dışı bırakılırken bir kısmı da bakıma alındı. Akıllara, bu adımları atmak için bir öğrencinin yaşamını kaybetmesi mi gerekiyordu sorusu geldi.

'Daha geçen gün asansör düştü 40 dakika mahsur kaldık'

Yine konuya dair soL'a konuşan öğrenciler Ankara'daki GSB Anadolu Kız Öğrenci Yurdu'nda iki hafta önce asansörün boşluğa düşerek -4. kata indiği ve ve kendini kitleyen asansördeki öğrencilerin 40 dakika kadar orada mahsur kaldıklarını belirtti. Yaşanan olayın ardından tepkilerini dile getiren ve yurtlarının bahçelerine inerek protestolar gerçekleştiren öğrenciler, "Okumaya geldik, ölmeye değil" diyerek yaşananları protesto etti.

Eylem bitti, arıza uyarısı geldi

Asansör faciasının ardından ülke genelinde yükselen protestoların bir adresi de Kars'taki Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdu'ydu. Yüzlerce öğrencinin ''Katil KYK'' sloganıyla yönetime seslendiği eylemin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bir sosyal medya kullancısı, arızalı olmasına rağmen aylardır kullanımda olan yurt asansörü üstüne protestoların ardından ''Arızalıdır'' yazılı bir uyarı notu bırakıldığını aktardı.