Asansör faciasının ardından yurttaki ilk gece: 'İki gün önce yurttu burası, şimdi yas evi gibi'

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör "kazası"ndan arkadaşları Zeren Ertaş'ı kaybeden öğrenciler, yaşanan olayın ardından yurtta geçirdikleri ilk geceyi soL'a anlattı.

"Daha iki gün önce cıvıl cıvıl bir yerdi burası. Kantin gürültülü diye sızlanıyorduk. Şimdi öğrenci yurdu değil de yas evi gibi" diye anlatıyor öğrenciler.

'Yurdun neredeyse yarısı gitti, kimse kalmak istemedi dün akşam'

Yurtta meydana gelen asansör faciasında sonra kimsenin yurtta kalmak istemediğini ifade eden Sıla, bir çok öğrencinin memleketin döndüğünü ya da şehirde öğrenci evinde kalan arkadaşlarının yanına gittiğini belirtiyor.

Sıla ilk akşamı şu sözlerle anlatıyor: "Kimse iyi değil. Birçok kişi memleketine ya da arkadaşının evine gitti. Normalde bu saatlerde bahçe kalabalık olurdu. Şimdi parmakla sayacak kadar insan var. Kimse odasından çıkmak istemiyor. Ayrıca bahçede ve kapıda sürekli jandarma bekliyor. Öğrenci yurdu değil kışlaya döndü sanki diğer yandan. Böyle gülemiyor insan. Bir acıya ihanet eder gibi hissediyoruz"

'Öğrenci yurduydu, yas evi gibi oldu'

Birçok öğrencinin yurtta kalmak istemediğini ve ailesinin yanına ya da başka öğrenci arkadaşlarının yanına gittiğini ifade eden Sıla, "Burası yas evi gibi şu an. Herkes sessiz. Kimse yok. Sessizliği delen tek şey gece bahçeye çıkıp attığımız sloganlar oldu. Zeren için adalet, ölmeye değil okumaya geldik dedik bir ağızdan. Ama yurt şu an öğrencilerin olmadığı, olanların odasından çıkmak istemediği bir yas evi gibi. Hani kalabalık azalır sonra evdekiler bir başına kalır. Onun gibi. Umarım sorumlular kısa sürede bulunur ve cezalandırılır. Bu yaşananlar göz göre göre geldi. Dilerim ki yanlarına kalmaz" sözleriyle anlatıyor yurtta yaşadıkları ilk geceyi.