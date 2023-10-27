İzmir'de KYK yurdu manzaraları: Yemeklerde böcek, yurtta fare, ulaşımda taciz

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim gecesi yaşanan asansör faciasında Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesinin ardından 26 Ekim gecesi tüm ülkedeki yurtlarda öğrenciler sokağa çıktı.

soL, KYK yurtlarında kalan öğrencilerle görüşüyor.

İzmir'de Bayraklı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler yurtta yaşadıkları problemleri anlatırken, yemeklerden çıkan böceklere, doyurucu olmayan öğünlere ve yurdu basan farelere dikkat çekiyor.

Konuya dair soL'a konuşan öğrencilerden Dilara, yaşadığı yurttaki sorunları anlatırken ulaşım konusundan, yurttaki koşullardan ve güvenlik görevlerinin kendilerine gösterdiği tavırdan ve muameleden şikayet ediyor.

'Yemekler yetersiz, beslenemiyoruz'

Yurt yemekhanesinden çıkan yemeklerin doymalarına yetmediğini söyleyen öğrenciler, verilen öğünlerdeki miktarı anlatırken gülümsüyorlar bir yandan. "Komik gerçekten verilen yemekler. Bakın size fotoğraflarını göstereyim" diyorlar. Öğrenciler yurtlarda kalan birçok arkadaşlarının karınlarını doyurabilmek için dışarıdan yiyecek getirmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Öğrencilere KYK yurdunda verilen kahvaltı

Akşam verilen sıcak yemeklerinse kesinlikle doyurucu olmadığını söyleyen öğrenciler " Yurt yönetimi önümüze koydukları azıcık yemekle doymamızı bekliyor. Doymadık dediğimizde de nankörlükle suçlanıyoruz" diyor.

Öğrencilerin akşam yemeğiyse bu şekilde.

'Yurtta fareler geziyor, çareyi kedi almakta bulduk'

Kaldıkları yurtlarda farelerin gezdiğini ifade eden öğrenciler, çareyi yurda kedi almakta bulmuş. Yemeklerin doyurucu olmadığını ve bazen içinden böcek çıktığını söyleyen öğrenciler bir yandan da yurtta gezen farelerden dert yanıyor.

'Taciz var, güvenlik yok'

Yaşadıklarını soL'a anlatan öğrenciler "Yurtta güvenlik sayısı zaten çok az, taciz gibi bir olay olduğunda hemen müdahale edilmiyor. Neyse ki henüz çok kötü bir olay yaşamadık ama bu yaşamayacağımız anlamına gelmez. Acilen önlemlerin alınması gerekiyor. Kalabalık bir yurt ve yurda gelen otobüs sayısı çok az, herkes farklı okullara gidiyor, okullar merkezde ve yurt çok uzak kalıyor. Tek otobüsle zaten ulaşım sağlanmıyor, otobüs sonrasında İZBAN, bazı fakültelere metroyla ulaşım sağlanıyor yurttan ortalama iki buçuk saatte ancak ulaşım oluyor. Otobüsler arızalanıyor, bu nedenle zaten derslere de geç kalıyoruz. Aynı zamanda okuldan yurda gelirken de aynı sorunları yaşıyoruz" diyor.

Okula gitmek için binecekleri otobüslerde öğrenciler kuyruklar oluşturmak zorunda kalıyor

'Onca şey yaşandı ama hâlâ ders almadılar'

Yaşanan onca soruna rağmen yetkililerin sorunları görmezden geldiğini ifade eden öğrenciler, "Daha ne yaşanması lazım. Her örnekte bir can kaybı yaşayınca mı sorunu çözecekler" diyor ve ekliyor:

"Maalesef yurtta güvenlik adına bir ilerleme olmadı, örnek veriyorum dün arkadaşlarım yurda girerken kapıda sadece bir güvenlik varmış ve giriş kartlarına bile bakmadan almış içeriye. Telefonuyla ilgilendiği söyleniyor. Yemek ve market siparişleri de yurdun arka kapısından getiriliyor. Bazen arka kapıda da güvenlik bulunmuyor. Dün bir arkadaşımız güvenlik konusunda ısrar edince yurt yetkilisi buraya jandarmanın baktığını, hava karardıktan sonra sabaha kadar jandarma ekibinin dolaşacağını söylemiş ama henüz bir şey olmadı. Yurt kayıt esnasında kimlik vs de istenmedi bizden, sadece bir kart verdiler girişlerde kullanacağımız, girip gösteriyoruz bu kadar. Herhangi birinin öğrenci gibi gelip kayıt yaptırması mümkün yurda."