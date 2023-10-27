Zeren için tüm ülkede öğrenciler sokakta: İzmir

25 Ekim akşamı Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Halihazırda koğuş sistemini anımsatan odalar, hijyenik olmayan yurt koşulları, üniversite kazandığı şehirde barınma sorunu yaşayan öğrenciler, Aydın'da yaşanan cinayetin ardından ülkenin dört bir yanında eyleme geçti. Öğrenciler, dün akşam birçok şehirde ve yurtta sağlıklı ve güvenilir barınma hakkı için protesto gerçekleştirdi.

Öğencilerin harekete geçtiği şehirlerden birisi de İzmir oldu. Bayraklı KYK Kız Öğrenci Yurdu, Zübeyde Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu ve Ege KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurt yönetimlerinin ve güvenliklerin eylemi engellemeye yönelik girişimlerine karşın eylemlerini gerçekleştirdiler.

Bayraklı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda eylem

Ulaşım, yemekhane ve güvenlik gibi başlıklarda yaşanan sorunlarla sıkça gündeme gelen Bayraklı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, dün akşam saatlerinde hem Ertaş'ın ihmaller sonucu hayatını kaybetmesine hem de kendi yaşadıkları sorunlara karşı eylem gerçekleştirdi.

Yurt bahçesinde yapılan eyleme yüzlerce kadın öğrenci katıldı. "Susma sustukça sıra sana gelecek" ve "Katil KYK" sloganları atıldı.

İki yurttan ortak eylem

Ertaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından Zübeyde Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalmakta olan öğrenciler, olaya ve KYK koşullarına tepki göstermek için yurdun bahçesinde toplanmaya başladı. Yurt müdürünün engelleme girişime karşı slogan atmaya devam eden öğrencilere, yurtta kalan diğer öğrenciler de katıldı. Yurttaki birçok öğrencinin katıldığı eylem, yurdun yakınında bulunan Ege KYK Kız Öğrenci Yurdu'na doğru yürüyüşe dönüştü.

Ege KYK Kız Öğrenci Yurdu'na varan yüzlerce öğrenci, sloganlarla Ege KYK Yurdu'nda kalan öğrencilerin de eyleme katılmaları için çağrıda bulundu. Eyleme katılmak için kısa süre içerisinde yurt bahçesine inen öğrenciler, güvenliklerin engeliyle karşılaştı. Güvenliğin eyleme katılacak olan öğrencilerin yurttan çıkmasına engel olmak için giriş kapısını kapatmasının ardından öğrenciler, yurt kapısından atlayarak eyleme katıldı.

Zübeyde Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu ve Ege KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan yüzlerce kadın öğrenci tarafından yapılan eylemde, sık sık "Sermayeye değil, eğitime bütçe", "Susma sustukça sıra sana gelecek" ve "Katil KYK hesap verecek" slognları atıldı.

Öğrencilerin eyleminin sona ermesinin ardından Ege KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, bir kez daha güvenliğin engellemesiyle karşılaştı. Güvenliğin öğrencileri tekrar yurda almayacağını söylemesinin ardından öğrenciler duruma ve güvenliklere tepki göstererek yurtlarına giriş yaptı.

Urla KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda eylem

Urla KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, facianın ardından bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Sloganların eşlik ettiği "Kaza değil cinayet" başlıklı basın açıklamasında KYK'daki ihmal ve eksikliklerden bahsedildi.