Zeren için tüm ülkede öğrenciler sokakta: Çanakkale

Dün gece Türkiye’nin birçok noktasında öğrenciler, Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesiyle bir öğrencinin yaşamını yitirmesini protesto etmek için yurtlarında eylem yaptı. Çanakkale’de ise binlerce öğrenci yurtlarından çıkarak şehir merkezine yürüdü ve bir araya geldi.

Dün gece saat 23.00 civarında Çanakkale’deki KYK yurtlarının neredeyse hepsinde öğrencilerin eylemgerçekleştirdi. KYK Nusrat Erkek Öğrenci Yurdu ve civarındaki yurtlardan öğrenciler yurdun dışına çıkarak İskele Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Arkadaşlarının İskele Meydanı’na yürüdüğünü duyan diğer yurtlardaki öğrenciler de yurtlarından çıkarak eyleme dahil oldu.

Safiye Hüseyin Elbi Kız Öğrenci Yurdu’ndan çıkan öğrenciler, Terzioğlu KYK Kız Yurdu’na yürüyerek yurttan çıkmasına engel olunmaya çalışılan arkadaşlarını aralarına kattı. Bu sırada Çanakkale 18 Mart Kız Öğrenci Yurdu’ndan çıkan öğrenciler de Adile Sultan Erkek Yurdu’ndan çıkan arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kepez bölgesindeki yurtlardan çıkan bütün öğrenciler merkeze doğru yürüdüler.

Kaybettikleri arkadaşları için öfkeyle yürüyen yurt öğrencileri; “Verdiğiniz yorgan kefen oldu”, “Ölmeye değil, okumaya geldik”, “Çanakkale uyuma, öğrencine sahip çık” sloganlarıyla şehrin bir ucundan diğer ucuna dek yürüdü. Çanakkaleliler de balkonlara çıkarak öğrencilere destek oldu.

İskele Meydanı’nda Tekzen bölgesindeki yurtlardan gelen arkadaşlarıyla buluşan binlerce öğrenci, slogan atmaya devam ederek arkadaşlarının ölüme terk edilmesine izin vermeyeceklerini duyurdu.

'Yaşam alanı olması gerekirken mezar oluyor'

Meydanda Türkiye Komünist Gençliği (TKG) adına basın açıklamasını okuyan Hümay Ongan, “Öğrenciler en temel hak olan barınma hakkına ulaşamıyorlar. Pek çoğumuz yetersiz yurt kapasiteleri ve fahiş fiyatlı kiralardan dolayı eğitimimize ara vermek hatta eğitim hayatimizi sonlandırmak zorunda kalabiliyoruz. Yurtlara yerleşebilen arkadaşlarımız ya inşaat molozlarıyla birlikte yaşamakta, ya kurtlu yemeklere maruz kalmakta ya da 4 kişilik odalarda 6-8 kişi yaşamaya mecbur bırakılmakta... Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir kez daha görülmüş olduğu üzere öğrencilerin yaşam alanları olması gereken kurumlar ihmallerle öğrencilere mezar dahi olabiliyor” dedi.

Basın açıklaması sırasında öğrenciler KYK’yı yuhalamaya ve sloganlarla isteklerini dile getirmeye devam etti. TKG, bütün öğrencileri birlikte mücadele etmeye çağırdı.