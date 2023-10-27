Zeren için tüm ülkede öğrenciler sokakta: İstanbul

25 Ekim akşamı Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından öğrenciler, dün akşam birçok şehirde ve yurtta sağlıklı ve güvenilir barınma hakkı için eylem yaptı. İstanbul'da birçok öğrenci, kent genelindeki yurtlarda bir araya geldi.

Vezneciler yurdu öğrencilerinden eylem

Vezneciler KYK kız öğrenci yurdunda öğrenciler, dün saat 22.30 sularında sloganlar eşliğinde yurdun bahçesine indi.

Öğrenciler, "Verdiğiniz yorganlar kefenimiz oldu", "Katil KYK", "KYK susma kardeşine sahip çık" ve "Boyun eğme haklarına sahip çık" sloganlarını attı.

'Yurdumuzda tuvaletin tavanı çöktü'

Vezneciler yurdundan bir öğrenci, soL'a yaptığı değerlendirmede, yurtlarında bugün tuvaletin tavanının çöktüğünü söyledi.

Öğrenci, şunları kaydetti:

"Vezneciler KYK kız öğrenci yurdunda Aydın'daki cinayetin üstünden iki gün geçmeden tuvaletin tavanı çöktü şans eseri hiçbir öğrencinin orada olmadığı zamanda gerçekleşti.

Durumu yurt yönetimiyle görüşen öğrenciler idarenin bu durumları normalleştirmesiyle karşılaştı. Acı hala çok tazeyken kendini güvende hissetmeyen öğrencilere 'Dilerseniz kendinizi güvende hissedeceğiniz yerlere gidebilirsiniz' gibi söylemlerde bulunuldu.

Vezneciler yurdunda tuvaletin tavanı çöktü

'Öğrenciler hak ettikleri değeri görmek istiyor'

Yurtta birçok sorunla karşı karşıyayken daha birkaç gün önce bir öğrenci ranzadan düşüp beyin kanaması geçirdi ve hala hastanede olduğu söyleniyor. Can güvenliği, kaldırmayan kapasite, temizlik sorunu gibi birçok sorunla baş başa kalan öğrenciler hak ettikleri değeri görmek istiyor."

Beşiktaş yurdunda öğrencilerin topladığı imzaya el konuldu

Beşiktaş KYK kız yurdunda öğrenciler, dün saat 21.30 sularında sorunlu asansörler için imza toplamaya başladı.

Öğrencilerin, geçtiğimiz günlerdeki asansörde kalma olayları ve asansörlerin sarsılmasından öğrenciler şikayetçi olduğu kaydedildi. Etüt odasına gelen yurt yönetiminin KYK anlaşmasını gerekçe göstererek toplanan imzalara el koyduğu bildirildi.

Bunun üzerine öğrenciler aşağı inerek "Katil KYK" ,"Boyun Eğme hakkına sahip çık" sloganlarıyla yurt idaresini protesto etti. Güvenlikler, çıkış kapısına yürüyen öğrencilerin dışarı çıkmalarına izin vermeyeceklerini, çıkarlarsa KYK kurallarına aykırı bir şekilde alınmayacaklarını söyledi.

Çıkan tartışmanın üzerine yaklaşık 50 kişi Beşiktaş iskelesine yürümek için yola çıktı. Tartışma sırasında kendisinin polis olduğunu iddia eden bir kişi, oradaki öğrencilerin hepsini "şişleyeceğini" söyleyerek KYK'dan atmakla tehdit ederek görüntü aldı.

Dışarıdan mahalle sakinlerinin yardımıyla kapı açık tutulup öğrencilerin bir kısmının yürüyüşlerine devam etmesi sağlandı. Saat 00.00 sularında öğrenciler meydanda basın açıklaması yaparken onları çevreleyen kadın polisler eşliğinde yurda geri getirildi. İçeride kalan arkadaşlarının kapıda coşkulu karşılamasıyla öğrenciler, isimleri alınmadan içeri girdi.

Fatih Sultan Mehmet yurdunda eylem

Fatih Sultan Mehmet KYK yurdunda da öğrenciler, sloganlar eşliğinde yurdun bahçesine çıktı.

Dışarı çıkmak isteyen öğrenciler, polis ve yurt yönetimi tarafından engellenmeye çalışıldı. Bir öğrenci, müdür tarafından fotoğrafının çekilip daha sonra ilgileneceği söylenerek tehdit edildi.

Öğrencilerin yurt müdür yardımcısı ile yaptığı görüşme sonucunda, yurttaki her bloğun kendi temsilcisini çıkartarak yurt yönetimi ile yurt hakkında alınacak kararlarda görüşüleceği kararlaştırıldı.

Avcılar yurdunda öğrenciler bir araya geldi

Avcılar KYK yurdunda kadın öğrenciler, ıslıklar eşliğinde sokağa çıkarken, eyleme kısa sürede erkek öğrenciler de dahil oldu. "Müdür buraya" sloganı atılan eylemde yuhalama oldu.