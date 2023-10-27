Madalyonun diğer yüzü yurt bulamayan öğrenciler: 'Artvin'de akreplerin içinde yaşıyoruz'

Aydın'da Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda kalan Zeren Ertaş'ın asansörün düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinden sonra Türkiye'de öğrencilerin yaşadığı yurt ve barınma sorunları gündem olmaya devam ediyor.

Bir örnek de Artvin'den. Artvin'in Ardanuç ilçesinde okumaya gayret gösteren öğrenciler yurt dahi bulamadıklarını ifade ederken, kaldıkları yerleri zaman zaman akreplerin bastığını belirtiyor.

Yaşadığı sorunları soL'a anlatan öğrenciler "Burada resmen yaşamak için bir savaş veriyoruz. Damlarımız akıyor. Akrepler basıyor kaldığımız yerleri. Ucuza kalmak için insani şartlara sahip olmayan yerlerde yaşamak zorunda kalıyoruz" diyor.

Bu öğrencilerden biri de Yusuf. Yusuf Diyarbakırlı. Kendisi okumak için gelmiş Artvin'e. Okulu da Artvin'in Ardanuç ilçesinde. Yurt bulamadığı için adında yurt dahi yazmayan bir yere kaydını yaptırmış ama koşullar, onun deyişiyle, tahammül edilir gibi değil. Telaşlı telaşlı anlatmaya koyuluyor Yusuf:

"Abi burada ne kız yurdu ne erkek yurdu var. İlçede 200 civarında öğrenci var. Bak sana kaldığımız yerde tavanın sızdırdığı yeri göstereyim. Böyle çöp kovalarını koyuyoruz. Sonra da nöbetleşe değiştiriyoruz kovayı. Bu hep böyle" diyor.

Öğrenciler kaldıkları yerde akan tavanın suyunu çöp kovalarında biriktiriyor.

'Yurdun adı ne peki?'

Kaldığın yurdun adı ne diye sorunca yüzü değişiyor Yusuf'un: "Ne adı abi. Yurt diyorlar sadece. Adı sanı yok. Yurt işte. Biz de burada kalıyoruz. Buraya yüksek öğrenim için üniversite kurmuşlar ama yurt falan yok ortada. İşte bize de böyle uyumak için yerler layık görmüşler. Ben sana söyleyeyim, ihmalin âlâsı burada yaşanıyor. Burada birinin başına bir şey gelse kimsenin verecek cevabı bile yok ortada. Sorumlu bile olmayabilir. Biz daha önce kaymakama falan da gittik Gençlik Spor Müdürü'ne gittik ama ne yaptıysak boş."

'Yemek falan yok, nasıl doyurursan karnını öyle'

Yusuf'la konuşurken yurt diyemiyorum artık. "Kaldığın yer" çıkıveriyor ağzımdan.

"Kaldığın yerde yemekler nasıl peki? Akşam yemekleri veriyorlar mı?" diye soruyorum. "Akşam yemekleri yok. Yemek hiç yok. Karnımızı dışarda yiyerek doyurmaya çalışıyoruz. Hazır bir şeyler alıyoruz" cevabını alıyorum.

Artvin'de öğrencilerin kaldıkları yerleri akreplerin bastığı ifade ediliyor.

'Zaman zaman akrepler basıyor buraları'

Yusuf kaldığı yerle alakalı sorunlarını anlatırken zaman zaman mekanı akreplerin de bastığından söz ediyor. "Sorunlar bir değil abicim, çok fazla sorun var. Mesela bak göstereyim sana bir tanesinin fotoğrafını çekmiştim. Al bak görüyor musun? Kaldığımız yurdun ortasında duruyordu bu akrep. Şimdi sorarsan okumaya geldik buraya. Öyle işte" diyor.

Öğrenciler "Sesimizi duyurun lütfen. Şehir ayrımı olmadan, yurtta kalan kalmayan demeden duyurun. Her öğrenci bir farklı sorunu yaşıyor" mesajını iletiyor.