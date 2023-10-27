CHP'den Zeren için toplanan öğrencilere: 'Dağılın, milletvekillerimizi bekleyin'

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesiyle öğrencilerden Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesi ülke genelinde protestolara yol açtı. Üniversitelilerin sokağa çıktığı ilk nokta olayın yaşandığı Aydın oldu. Olayın yaşandığı gün arkadaşlarının ölümüne tepki gösteren yüzlerce öğrenci kent meydanında oturma eylemine başladı.

Büyüyen kalabalık polis engeliyle karşılaştı, iki öğrenci gözaltına alındı. Engelleme girişimlerine rağmen kent meydanından ayrılmayan öğrencilere bu defa ''Dağılın'' uyarısı yapıldı. Bu sırada devreye giren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları, öğrencilere değil polise destek verdi.

CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısının sözlerini tekrarlayarak, öğrencilere ''Grup dağılsın'' talimatı verdi. Öğrencilerden yurtlarına dönmelerini isteyen Dinç, gözaltındaki öğrencileri kastederek ''Biz o iki arkadaş için gerekirse bir şey yaparız'' dedi.

'Yarın milletvekilleri gelecek'

CHP'li isimlerin protestoyu dağıtma girişimi bununla sınırlı kalmadı. Sosyal medyada yayılan bir videoda, Dinç'in yanındaki bir başka CHP'linin öğrencileri dağılmaları yönünde ikna etmeye çalıştığı görünüyor. Bunun için de ''Yarın CHP'nin milletvekilleri gelecek'' dediği duyuluyor. CHP'lilerin protestoyu milletvekillerine devretme teklifiyse öğrenciler tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Aydın'da yaşanan örnek ilk değil. CHP, yıllardır Türkiye'de toplumsal kırılmalara yol açabilecek birçok olayın ardından halka sokağa çıkmamasını telkin ediyor. Hak arama ve hesap sorma mücadelesininse bazen milletvekillerine bazen parti bürolarında yapılan basın açıklamalarına emanet edilmesini istiyor.