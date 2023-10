Zeren’in cenazesinde müftü: Her canlı ölümü tadacaktır, emir büyük yerdendir, itiraz edecek makam yoktur

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör faciasında ölen Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.



Ertaş’ın cenazesi bugün öğlen saatlerinde Pendik Kurtköy’de bulunan aile evinin önüne getirildi. Çok sayıda üniversite öğrencisi, Zeren’in ailesi, akrabaları ve arkadaşları tarafından evin önünde karşılanan Ertaş'ın cenazesi daha sonra Kurtköy Merkez Camisi'ne getirildi.



Anne Serpil Ertaş, kızı Zeren’i “Okumadığı kitap yoktu. Çok kitap okuyordu. Giderken de bir sürü kitap aldı yanına. Ben ne yapacağım şimdi?" sözleriyle uğurladı.



Cami avlusunda açıklama yapan baba Akın Ertaş, “Devlet bize merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra adaletli yüzünü de göstersin. Sorumlular, sorumluluklarını alsınlar. Hiçbir çocuğun canı yanmasın, hiçbir anne ve babanın ocağına ateş düşmesin. Yurtlarda çocuklarımız eylem yapıyormuş. Bir abileri olarak onlara şunu söylemek istiyorum. Ne olur taşkınlık yapmasınlar. Vatanına milletine bağlı olarak, düzgün bir şekilde kötü insanların emellerine alet olmasınlar. İnşallah devletin mekanizmaları devreye gider. Orada bir sürü ana kuzusu, baba yavrusu var” sözleriyle adalet taleplerini dile getirdi.

Müftüden skandal konuşma

Cenaze namazını kıldıran Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, ihmallerin üzerini örtmeye yönelik sözleriyle dikkat çekti. Zeren’in ölümünün bir imtihan olduğunu ve itiraz edilecek hiçbir makamın olmadığını öne süren müftü, "şehit olduğunu" belirttiği üniversite öğrencisinin ailesi ve yakınlarına yalnızca sabır duaları etmeleri gerektiğini söyledi.

Pendik müftüsünün tepkilere neden olan sözleri şöyle:

"Hayat yolculuğunda insanın başına binbir türlü hal geliyor, kazalar, belalar, sıkıntılar, musibetler. Bunun adı bir imtihan. Rabbimiz Kuran-ı Kerim’de az önce namazda okumuş olduğum ayette ‘Sizi bazen canlarınızla, canlarınızdan eksiltmek suretiyle de imtihan ederiz’ buyuruyor. İşte bu da bir canımız ciğerimizin eksilmesi, bir imtihan vesilesi, rabbim bu imtihanı kazanmayı nasip eylesin. Bir daha böyle acılar hiçbir evladımıza rabbim yaşatmasın.

"Her nefis, her insan, her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Bu ilahi emir ve ferman başımızın üstünde. Emir büyük yerden gelmiştir. Alan da odur, veren de odur. İtiraz edecek herhangi bir makam da yoktur. Biz böyle biliriz, böyle inanırız.

"Bu kardeşimiz ilim yolcusu, biliyorsunuz sevgili peygamberimizin hadis-i şeriflerinde müjdeleri var. İlim yolcularının başına bir şey geldiğinde o yolda şehit olarak kabul edilir. İnşallah onu şehitlerden yazsın rabbimiz."

Müftünün skandal konuşma yaptığı cenaze törenine Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever'in yanı sıra CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Liselilerden protesto: Katil KYK

Ertaş'ın cenazesi, Kurtköy Merkez Camii’ndeki cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kurtköy Mezarlığı'na götürüldü. Defin işlemleri sırasında basın mensupları polis ve mezarlığın güvenlik görevlilerince "izinsiz çekim yapılamayacağı" gerekçesiyle mezarlığa alınmadı.

Öte yandan mezarlık yakınında bulunan Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de defin işlemleri sırasında sınıflarının pencerelerinden “Katil KYK” sloganları atarak tepkilerini dile getirdiler.