Zeren için tüm ülkede öğrenciler sokakta: Eskişehir

25 Ekim akşamı Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Halihazırda koğuş sistemini anımsatan odalar, hijyenik olmayan yurt koşulları, üniversite kazandığı şehirde barınma sorunu yaşayan öğrenciler, Aydın'da yaşanan cinayetin ardından ülkenin dört bir yanında eyleme geçti. Öğrenciler, dün akşam birçok şehirde ve yurtta sağlıklı ve güvenilir barınma hakkı için protesto gerçekleştirdi.

Öğrencilerin harekete geçtiği şehirlerden birisi de Eskişehir oldu. Bala Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu, Eskişehir KYK Kız Öğrenci Yurdu, Yunus Emre KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, dün gece saatlerinde protestolar gerçekleştirdi.

Yurtların ortak eylemine güvenlik ve polis engeli

Bala Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda başlayan eylemler, kısa bir süre içerisinde yurda yakın konumda bulunan Eskişehir KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda da karşılık buldu. İki yurdun öğrencileri yurt kampüslerinde başlattıkları eylemleri ortak noktada birleştirme kararı aldı.

Eskişehir KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan kadın öğrenciler, yurt kampüsü içerisinde başlattıkları eylemi, Bala Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan diğer öğrencilerle birleştirmek için yurttan çıkış yaptı. Bala Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerse güvenlik engeliyle karşılaştı. Saat 00.00 sıralarında gerçekleşen olayda, güvenliklerin öğrencilerin çıkışına izin vermediği hatta aynı kampüs içinde yer alan bloklar arasında geçişin bile yasaklandığı öğrenildi.

Bala Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'yla buluşmak için harekete geçen Eskişehir KYK Kız Öğrenci Yurdu, Bala Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde polis engeliyle karşılaştı. İki yurdun öğrencilerinin bir araya gelmesi güvenlik ve polislerce engellenirken, Eskişehir KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler kendi yurtlarına dönmek zorunda kaldı.

Kendi yurtlarına geri dönen Eskişehir KYK Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri, eylemlerini saat 03.00'e kadar sürdürdü. Yurt kampüsü içinde devam eden eylemde, "İdare istifa" sloganları atılırken, Eskişehir KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda da yemekhaneyle ilgili sorunların olduğu öğrenildi

'Zeren bizim kız kardeşimizdir'

Ertaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından Aydın'da başlayan protestolarda, öğrenciler polisin müdahalesiyle karşılaşmış ve gözaltılar yaşanmıştı. Bir savcının protestoda bulunan öğrencilere "Kız kardeşiniz mi de isyan çıkarıyorsunuz" demesi gündeme gelmişti.

Eyleme ilişkin soL'a konuşan Eskişehir KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci, eylemin asıl çıkış noktasının "Kız kardeşiniz mi de isyan çıkarıyorsunuz" sözleri olduğunu aktardı.

Öğrenci, söz konusu ifadeye karşılık eylemde sıkça "Zeren bizim kız kardeşimizdir" sloganının atıldığını belirtti.

Öğrenci, eylemin asıl çıkış noktasının Zeren Ertaş cinayeti olduğunu ancak KYK yurtlarında birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını da aktardı. KYK yurtlarında yaşanan sorunların ve Ertaş cinayetinin ortak sorundan kaynaklandığına dikkat çeken öğrenci şöyle konuştu:

"Yetkililerden istediğimiz devamlı kontroller. En temel hakkımız yemek yemek ve barınmakken; yemeklerden zehirlenmek istemiyoruz, yattığımız yerde rahat uyumak istiyoruz. Asansör örneğinde de olduğu gibi yurttaki en basit eşyayı bile kullanırken tedirgin olmak istemiyoruz.

Yurdu kontrole gelen il müdürünün derdimizi dinlemek ve çözüm üretmek yerine, kendi isteklerini söyleyip gitmesini, bizimle dalga geçer gibi tavırlar takınarak konuşmasını istemiyoruz. Yurtlarda rutin kontrollerin devam etmesini istiyoruz. Tonlarca hayallerle geldiğimiz şehirlerde, üstümüze örttüğümüz yorganın kefenimiz olmasını istemiyoruz."

Camlardan başlayan eylem yurt kampüsüne sıçradı

Eskişehir'deki Yunus Emre KYK Kız Öğrenci Yurdu da dün gece eylemlere sahne olan bir diğer yurt oldu. soL'a konuşan öğrencinin aktardığına göre; iletişim gruplarına "Bütün yurtlarda eylem oluyor, neden bu yurt sessiz" mesajlarının atılmasının ardından 10-11 öğrencinin camlardan slogan atması ve alkışlamasıyla başlayan eylem, kısa sürede 100 ila 200 arasında öğrencinin katıldığı bir protestoya dönüştü.

Camlarda başlayan protesto, dakikalar içerisinde yurt kampüsüne taşındı. Öğrencilerin yurt kampüsünde eyleme başlamasının ardından yurda kısa süre içerisinde polis ekiplerinin geldiği iletildi.

Polisin engelleme girişimine karşın devam eden protesto, öğrenciler yurt müdürüyle görüşmeyi talep etti. Yurt müdürü ise slogan atılmadığı taktirde, belirlenen bir grup öğrenciyle görüşeceğini ifade etti. Yurt müdürünün "3-4 öğrenci benim yanıma gelsin, öyle konuşalım" sözlerine tepki gösteren öğrenciler, "Bu bir eylem, ikna edilmesi gereken kişi o değil, biziz" diyerek slogan atmaya başladı. Yurt müdürü tekrardan başlayan sloganların ardından yanına giden öğrencilerle konuşmamaya karar verdi.

'Bir öğrenci yine asansörde kaldı' iddiası

soL'a konuşan Yunus Emre KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci, eylemin gerçekleştiği sırada asansörde bir kişinin kalmış olduğuna dair duyum aldıklarını belirtti.

Öğrenci, konuya ilişkin, "Ne kadar doğru bilmiyorum ama galiba biz dışarıda eylemdeyken içeride bir kişi yine asansörde kalmış. Arkadaşları gidip çıkartmış" dedi.

Öğrenciler Ulus Anıtı'nın önüne yürüdü

Eskişehir'de Espark önünde buluşan öğrenciler Ulus Anıtı'nın önüne yürüdü.

Anıtın önünde yapılan basın açıklamasında öğrenci ölümlerinin politik olduğu vurgulandı.

"Öğrencisini yaşatmaktan aciz bir düzenle karşı karşıyayız" denilen açıklama KYK yurtlarındaki insanlık dışı yaşam koşullarına da değinildi.

Basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bu ölümlerin düzenin getirisi olan birer cinayet olduğunun farkındayız ve ülkenin geleceği olan bizleri sindirmeye çalışanlar da bu cinayetlerin failidir.

Maalesef ki sorunlarımız sadece bunlarla da kalmıyor. Öğrenciler olarak en temel hakkımız olan barınma hakkına bile ulaşamıyoruz. Pek çoğumuz yetersiz yurt kapasiteleri ve fahiş fiyatlı kiralardan dolayı eğitimimize ara vermek hatta eğitim hayatımızı sonlandırmak zorunda kalabiliyoruz. Yurtlara yerleşebilen arkadaşlarımız ya inşaat molozlarıyla birlikte yaşamakta ya kurtlu yemeklere maruz kalmakta ya da 4 kişilik odalarda 6-8 kişi yaşamaya mecbur bırakılmakta... Bütün bunlar yetmezmiş gibi çok güvenli olduğu söylenen yurtlar biz öğrencilere mezar olmakta.

Arkadaşlarımız öldükten sonra yapılan hiçbir uygulama içimizi rahatlatmayacak. Bu devran böyle dönmez, bu düzen böyle gitmez. Artık yeter diyoruz. Genç yaşta intihar eden arkadaşlarımızın ölümü politiktir. KYK''da can veren arkadaşlarımızın ölümü politiktir. Çünkü bu düzende bizlerin yaşadığı sorunlar ve engeller yok sayılıyor. Öğrenci ölümleri politiktir. Son olarak da sizlere soruyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı bize bu şartlar altında kutlu olur mu?"