Zeren için tüm ülkede öğrenciler sokakta: Muğla

Zeren Ertaş'ın KYK yurdundaki asansörün düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkedeki birçok yurtta protesto gerçekleşti.

On binlerce öğrencinin katıldığı eylemlerin Muğla'daki adreslerinden biri de Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu oldu. İhmallere ve sağlıksız barınma koşullarına karşı harekete geçen üniversiteliler, saat 20.00'de düzenleyecekleri basın açıklaması için sıra arkadaşlarına çağrıda bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdüründen öğrencilere: 'Devlet düşmanısınız'

Öğrenci yemekhanesinde de yapılan bu çağrılar yurt yönetimini rahatsız etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, arkadaşlarının ölümüne karşı ses çıkaran öğrencilere ''Sizler devlet düşmanısınız, burayı da karıştırmaya çalışıyorsunuz'' dedi.

Yurt müdiresi ise Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yaşananlardan öğrencileri sorumlu tutan söylemini yineleyerek, facianın 15 kişilik asansörü 16 kişi kişinin kullanmasından kaynaklı olduğunu savundu. Oysa fazladan bir kişi bindiği takdirde asansörün düşmesinin değil fazla kişinin inmesi yönünde ikaz sisteminin çalışması gerekiyordu.

'İl müdürünü o odalarda kalmaya davet ediyoruz'

Yetkili isimlerin açıklamaları öğrencilerin tepkisini daha da büyüttü.

Öğrenciler, ''Boyun eğme, geleceğe sahip çık'' sloganlarıyla yurt önünde bir araya geldi. Burada yapılan basın açıklamasında yetkililerin öğrencileri suçlayan tavırlarını kabul etmediklerini belirten öğrenciler şunları söyledi:

''Bunun bir kaza olduğunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu bir cinayettir. Yapılması gereken yan yana gelip mücadeleyi büyütmektir. Meşruiyeti kalmamış yurt yönetiminin istifasını alana kadar mücadelemizi yürütme kararlılığındayız. İl müdürü yaptığımız açıklama sonrasında 'Devlet size yatak vermiş şükredin' deme gafletinde bulunmuştur. Bunu kabul etmiyoruz.

Barınma bir haktır. Eğer devlet 15 kişilik asansörlerin çökmesiyse, devlet 5 kişilik odalarda üst üste yatmaksa, devlet sağlık besinlere mahkum bırakılmaksa ve biz devlet düşmanıysak, il müdürünü o odalarda kalmaya davet ediyoruz.''

Olayın ardından kurulan Yurt Koordinasyonu'ndan basın açıklaması

Asansör faciasının ardından Muğla'da kurulan Yurt Koordinasyonu, Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu'nun önüne giderek basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yaşanan olay adeta bir cinayettir. Asansörün arızasını giderip arkadaşımızın hayatını kaybetmesine engel olmayanlar, en iyi yaptıkları şeyi yapmayı ise asla ihmal etmiyorlar: Örtbas. Evet bu olayda da akıllarına ilk gelen şey olayı örtbas etmek oldu. Olay gecesi arkadaşlarını kaybetmiş olan öğrencileri yurda kilitleyerek görüntü almalarını engellemeye çalıştılar ancak öğrenciler arkadaşlarını kaybetmenin yarattığı öfkeyi, yönetimi istifaya çağırarak dile getirdiler.

Altını çiziyoruz; arkadaşımızın hayatına sebep olan olayın sorumlusu insan hayatını hiçe sayan, en temel ihtiyaçları alınır satılır hale getiren, öğrencisini yaşatmaktan aciz bu düzenin ta kendisidir.

Bu olayın üzerinin kapatılmasına, geçiştirilmesine izin vermeyeceğiz. Yaşanan cinayetin hesabını mutlaka soracağız. Öğrencisini sağlıklı konutlarda okutamayan, neden olduğu ihmallerle insanların hayatını kaybetmesine yol açan bu düzen

İktidarıyla birlikte tarihin çöplüğüne gönderilmelidir, mutlaka göndereceğiz!

Arkadaşlarımızı yan yana gelmeye birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."