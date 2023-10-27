Yurt müdürü öğrencilere 'akıl' verdi: 'Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme asansöre'

Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler, Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışırken sıkışarak yaşamını yitiren Zeren Ertaş için eylemler yapıyor.

KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin Zeren Ertaş için gerçekleştirdiği eylem sırasında tepki çeken bir olay yaşandı.

Eylem yapan bir grup öğrenciye seslenen yurt müdürü "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" diye konuştu.

Öğrencilerden "Ne demek binme ya!" sözleriyle tepki alan müdür daha sonra yuhalandı.