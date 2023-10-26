Aydın'da öğrenciler asansör faciasını protesto etti: 'Ölmeye değil okumaya geldik'

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör faciası sonrasında yaralanan ve yaşamını yitiren öğrenciler için bir araya gelen üniversite öğrencileri Atatürk Kent Meydanı'nda buluşarak yaşananları protesto etti.

Uzunca zamandır yaşanan sorunlara dikkat çeken, daha önce birçok kez asansör konusunda yurt yönetimini uyardıklarını hatta CİMER'e dahi şikayet ettiklerini belirten öğrenciler oturma eylemi düzenledi. Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen ve ''Ölmeye değil okumaya geldik'' pankartı açarak "Katil KYK" sloganları atan öğrencilere Aydınlı yurttaşlar da destek verdi.

Yurttaki öğrenciler anlattı: 'Asansör hep bozuktu, binmeyin diyorlardı'

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör faciasında Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Günlerdir asansörlerin tehlikeli olduğu konusunda yurt yönetimini uyardıklarını ancak uyarılarının dikkate alınmadığını söyleyen öğrenciler olayın ardından "Katil KYK" sloganlarıyla eylem yapmıştı.

Yurtta yaşanan ihmaller zincirini soL'a anlatan öğrenciler, güvenlik görevlilerinin kendilerine "asansörlere binmeyin" diye uyarıda bulunduğunu belirterek, "Geçtiğimiz hafta asansör bir anda bir kat boşa düştü. Çok korktuk'' dedi.

Bir asansörün kapsının hiç kapanmadığını ifade eden öğrenciler yaşadıkları sorunları "Biz hep aynı asansörü kullanıyoruz o yüzden, kapısı kapanmayana binmemeye çalışıyoruz. C Blok'taki asansörler de öyle. Bakımları iyi yapılmıyor herhalde, sürekli arıza çıkarıyordu. Öyle asansörde kalmaya, kapının açılmamasına ya da kapanmamasına alıştı herkes" diye anlattı.