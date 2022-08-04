KPSS skandalında DDK kendisine verilmeyen bir yetki mi kullandı?

Şaibe iddialarıyla gündeme gelen ve 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiği açıklanmıştı. İptal açıklamasını yetkili kurum olan yeni atanan ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy yapsa da, konuyla ilgili ilk bilgi ve yorumları Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı'ndan öğrendik.

DDK Başkanı sınav iptaline işaret etti

Arıncı konuyla ilgili arka arkaya açıklamalar yapmayı sürdürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da sınav iptaline işaret etti:

"Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız. Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nin iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

DDK sürece dahil olduysa tehlikeli sonuçları olabilir

Devlet Denetleme Kurulu'nun görev, yetki ve çalışma kuralları 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenir. Kurulun yetkileri Kararnamenin 5. maddesinde sıralanmıştır. Kararnamede DDK’ya idari işlemleri iptal etme yetkisi verilmemiştir.

Bir idari işlem ya yasalarla yetki verilmişse idarece ya da idari yargı yerlerinin (Danıştay, idare mahkemeleri) vereceği kararlarla iptal edilebilir. İdarenin kullanacağı yetkinin de yargı denetimine tabi olacağı açıktır.

DDK eğer KPSS'nin iptal sürecine dahil olduysa olmayan bir yetki kullanmıştır. Ayrıca böyle bir yolun açılması çok tehlikelidir. DDK’nın denetim yetkisi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sınırlı değildir. TMMOB, TTB, TBB gibi meslek kuruluşlarını da denetler. Bu yolun açılması meslek örgütlerinin kararlarının derhal iptal edilebileceği bir ortam oluşmasına kadar gidebilir.

Ne olmuştu?

KPSS'nin hemen ardından sınavda sorulan çok sayıda sorunun Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavlarındaki sorularla birebir aynı olduğu ortaya çıkmıştı.

Büyük tepki çeken ve şaibe yaratan bu olayın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖSYM Başkanı'nı görevden almış, yerine yeni bir isim atamıştı.

Sürece ilişkin soruşturma sürerken, önceki gün yayınevine polis operasyonu düzenlenmiş, kitaplara el konulmuştu.